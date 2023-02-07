تطبيق ذكي يدعم سوق العمل في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «جوستبره بورتال» المتخصصة في تقنيات التطبيقات الذكية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن إطلاق تطبيق «جوستبره جوبز»، وأصبح بإمكان الباحثين عن عمل في الإمارات الآن الاستفادة من تطبيق «جوستبره جوبز»، والذي يسمح لهم بالعثور على وظائف بدوام جزئي ودوام كامل في الشركات في جميع أنحاء الإمارات.

وباستخدام التقنيات الرقمية الحديثة وتقييم المهارات لتناسب متطلباتهم ومؤهلاتهم، سيعمل تطبيق «جوستبره جوبز» على تحسين جودة وإنتاجية البحث عن عمل من قبل المتخصصين.

ووفقًا لاستبيان أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع يوجوف، المؤسسة الرائدة المتخصصة بأبحاث السوق، فإن الغالبية العظمى من الموظفين في الإمارات (85%) يشعرون بالثقة تجاه مستقبل سوق العمل ويعتقدون بأنهم سيحققون النجاحات المهنية، كما يشعرون بالحماس تجاه مستقبلهم المهني ويتطلعون إلى عالم مليء بالفرص.

ويتيح تطبيق «جوستبره جوبز» للباحثين عن عمل إنشاء صفحة شخصية مدعومة بسيرتهم الذاتية الحديثة ومهاراتهم المتعددة. ونظرًا لأن أصحاب العمل يستخدمون التكنولوجيا بشكل متزايد لتجارب مكان العمل، يمكنهم أيضًا استخدام ميزة اكتشاف «المواهب من جوستبره JustPro Talent Scout» وهي ميزة للبحث عن الكفاءات في تطبيق صاحب العمل لجذب المواهب المناسبة والاحتفاظ بها.

ومن المحتم أن يعتمد مستقبل التوظيف بشكل أكبر على الأتمتة والذكاء الاصطناعي والتحليلات. وباستخدام تطبيق «جوستبره جوبز»، يمكن للباحثين عن عمل التبديل إلى صفحة شخصية تسرد مهاراتهم في العمل الحر، والأسعار التي يفرضونها لكل خدمة، والصور المتماثلة للسماح للأفراد والشركات بتوظيفهم أو استخدام خدماتهم على تطبيق صاحب العمل مباشرة.

وتسمح ميزة «اكتشاف المواهب من جوستبره» للباحثين عن عمل بالإشارة إلى الوظائف التي يمكنهم التعامل معها، وخبراتهم في المسميات الوظيفية، والحد الأدنى من الرواتب المتوقعة، بحيث يمكن لأصحاب العمل العثور عليهم بسهولة عند بحثهم لملء وظائف ومسميات وظيفية محددة.

ووفقًا لجوزيف نودو، الرئيس التنفيذي لتطبيق «جوستبره جوبز»، «شهد سوق العمل في المنطقة نموًا كبيرًا ومتنوعًا، ففي الربع الثالث من عام 2022، شهدت الإمارات أعلى زيادة في خلق فرص العمل مقارنة بالسنوات الست الماضية، مع زيادة بنسبة 56 % في الوظائف في القطاعات غير النفطية، وفقًا لمؤشر S&P Global لمديري المشتريات في الإمارات».

وتتيح الميزات المضافة للباحثين عن العمل بالإشارة إلى وقت توفرهم للمقابلات وتسمح لهم بالحجز مباشرة على تطبيق صاحب العمل. وتُظهر إشعارات الدفع المتكاملة للباحثين عن عمل متى تمت جدولة موعدهم للمقابلة وأيضًا المنظمة التي سيتم عمل مقابلة معها، متبوعًا بالحصول على تقييم لأدائهم بعد المقابلة وأيضًا تقييم من قبل أصحاب العمل السابقين.

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