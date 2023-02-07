«ماجد الفطيم» تفتتح «مول عُمان» رسمياً

المصدر: دبي ـ البيان

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احتفلت شركة «ماجد الفطيم»، بافتتاح «مول عُمان» رسمياً، بعد الإطلاق التجريبي في سبتمبر 2021. حضر حفل الافتتاح الرسمي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وطارق الفطيم، عضو مجلس إدارة شركة «ماجد الفطيم القابضة»، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»، وكبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء فريق «ماجد الفطيم» للقيادة التنفيذية.

ويوفر مول عُمان خيارات متنوعة للبيع بالتجزئة والضيافة، وأكبر صالات سينما «فوكس» في البلاد تضم 15 شاشة، إضافة إلى 260 منفذاً محلياً وعالمياً للبيع بالتجزئة وأكثر من 45 خياراً لتناول الطعام، إلى جانب المزيد من الخطط التوسعية لتقديم 15 تجربة إضافية لتناول الطعام خلال 2023.

وحصد «مول عُمان»، شهادة ليد بلاتينوم، كأكبر مركز تسوق عالمي عن فئة المباني في مرحلتي الإنشاء الأساسي والجاهز للتشغيل، وذلك لنجاحه في توفير 28.59 % من استهلاك الطاقة و49 % في توفير المياه وتقديم أماكن لوقوف السيارات منخفضة الانبعاثات. وتشكل هذه الشهادة دلالة واضحة على معايير الاستدامة الرائدة في مجال الصناعة التي تعتمدها شركة «ماجد الفطيم».

وبلغت استثمارات شركة «ماجد الفطيم»، في سلطنة عمان، نحو 705 ملايين ريال عماني، من خلال محفظة متنوعة تتراوح من الأصول المادية مثل مراكز التسوق والمجتمعات متعددة الاستخدامات، إلى تجارب الترفيه والتسلية ومتاجر نمط الحياة وفروع كارفور هايبرماركت والسوبرماركت. وقد أسهمت هذه الأنشطة، في توفير نحو 42000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على مدى السنوات السبع الماضية.

سنو عُمان

من جانبها، احتفلت شركة «ماجد الفطيم للترفيه»، بالافتتاح الرسمي لـ«سنو عُمان» في مول عُمان. وتم الاحتفال بهذه المناسبة عبر مجموعة من العروض الترفيهية بما في ذلك عروض التزلج على الجليد.

وحضر حفل الافتتاح قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وإينياس لحود، الرئيس التنفيذي لدى شركة «ماجد الفطيم للتسلية والترفيه»، ومارك د. هاك ويجمان، المدير التنفيذي لدى «شركة ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما»، ومحمد العطري، مدير العمليات والمشاريع العالمية للثلج في «ماجد الفطيم».

ويمتد منتجع التزلج الداخلي، الذي يتواجد في قلب «مول عُمان»، على مساحة مترامية الأطراف تبلغ نحو 14830 متراً مربعاً، وهو أكبر منتجع للتزلج الداخلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والوجهة الأولى والوحيدة للثلوج والتزلج الداخلي في السلطنة.

وتتميز هذه الوجهة التي تستحق الزيارة، بتوفير 20 نوعاً من التجارب والألعاب الملائمة للعائلات، بما في ذلك حلبة للتزلج على الجليد بمساحة 430 متراً مربعاً. ويتضمن «سنو عُمان»، مستوطنة لطيور البطريق من فصيلتي «الملك» و«جنتو».

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