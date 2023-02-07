منتدى أبوظبي هونغ كونغ للأعمال يعطي دفعة للاستثمار

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وهونغ كونغ باعتبارهما بوابتين مهمتين لحركة التجارة العالمية، ولتوفيرهما بيئة جاذبة للاستثمار والتسهيلات التجارية والحوافز المقدمة للمستثمرين ووضوح التشريعات والقوانين الاستثمارية، فضلاً عن إسهاماتهما في دعم مبادرة الحزام والطريق الطموحة التي مهدت لتحولات جوهرية في مسارات التجارة العالمية، وذلك على هامش مشاركته في منتدى أبوظبي هونغ كونغ للأعمال، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ.

حضر المنتدى جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هـونـغ كـونـغ الإدارية الـخـاصـة، وهوراس تشيونغ كووك كوان، نائب وزير العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وكريستوفر هوي تشينغ يو، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ، وألغيرنون ياو، وزير التجارة والتطوير الاقتصادي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، والدكتور بيتر لام، رئيس مجلس إدارة مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، وممثلون عن مكتب أبوظبي للاستثمار والقطاع الخاص من كلا الجانبين لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين كلا البلدين.

وأشار الظاهري إلى تطور العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وهونغ كونغ، حيث ارتفعت قيمـة التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وهونغ كونغ من حوالي 8.2 مليارات دولار في عام 2014 إلى حوالي 12 مليار دولار في عام 2021، فضلاً عن قيام العديد من الشركات الإماراتية بضخ الاستثمارات في هونغ كونغ منها طيران الإمارات، وموانئ دبي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، والاتحاد للطيران وغيرها.

تحفيز

وأكد الظاهري أن غرفة أبوظبي تسعى بشكل متواصل لتحفيز اقتصاد إمارة أبوظبي والإسهام في تحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030، مستندة إلى استراتيجية طموحة لتمكين القطاع الخاص في إمارة أبوظبي من إطلاق طاقاته الكامنة وصولاً به نحو تحقيق أقصى درجات الأداء في إطار منظومة تنافسية ومتطورة، داعياً مجتمع الأعمال في هونغ كونغ والمستثمرين الإماراتيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المشتركة المتاحة والتركيز على القطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا.

وقال جون لي: «أود أن أتوجه بجزيل الشكر لغرفة أبوظبي لحسن الضيافة. نحن فخورون بعلاقاتنا القوية مع إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، ودائماً ما نشعر بأننا في بيتنا الثاني عند زيارة هذه الدولة المضياف. ونتطلع قدماً لالتماس النتائج الإيجابية التي ستنبثق عن منتدى أبوظبي-هونغ كونغ للأعمال».

سياسات

وأكد الدكتور بيتر لام أن السياسات الصديقة للأعمال التي تتبناها دولة الإمارات جعلت منها نقطة انطلاق ريادية للشركات الدولية الراغبة في دخول أسواق المنطقة الحيوية، معتبراً أن إمارة أبوظبي تشكل بوابة رئيسية باعتبارها المساهم الأكبر في اقتصاد دولة الإمارات. وأعرب لام عن سعادته بالتواجد في هذا المنتدى للتعرف على آخر التطورات التي تشهدها إمارة أبوظبي ودولة الإمارات واستكشاف فرص التعاون.

وعلى هامش المنتدى، وقعت غرفة أبوظبي اتفاقيتي تعاون مع مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، واتحاد صناعات هونغ كونغ، بهدف تفعيل أنشطة التعاون والروابط بين الشركات في أبوظبي وهونغ كونغ لتسريع جهود تسريع التنمية والتقدم في آسيا والشرق الأوسط. كما قدم المشاركون من مكتب أبوظبي للاستثمار عرضاً توضيحياً حول المنظومة الاقتصادية في أبوظبي. وجرى تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين الطرفين.

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