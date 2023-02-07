25 منتسباً ببرنامج دبلوم التجارة وريادة الأعمال في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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كشف سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة عن انطلاق الدفعة الثالثة من البرنامج المهني للتجارة وريادة الأعمال بمشاركة 25 منتسباً، وذلك ضمن مبادرتها لتأهيل وإعداد مئة من رواد الأعمال المحترفين للدخول في سوق العمل بكفاءة عالية واقتدار، وذلك بالتعاون مع مركز الابتكار العالي للاستشارات والتدريب، لافتاً إلى نجاح البرنامج الذي أسهم في تخريج 45 منتسباً خلال الدفعتين الأولى والثانية التي نفذتهما الغرفة، بهدف تعزيز قدرات رواد ورائدات الأعمال في الإمارة وتمكينهم من التوجه نحو الاستثمار في سوق العمل بكفاءة، ورفع قدراتهم العلمية والإدارية لتسيير مشاريعهم باحترافية عالية.

وأوضح أن البرنامج يهدف لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من أبناء الإمارة في المجالات التخصيصية والمساقات المطروحة في البرنامج التي تتضمن الجوانب القانونية، إدارة المخاطر والإدارة المالية وأساليب تطوير المشاريع والتسويق، ويحاضر في البرنامج نخبة من المستشارين والخبراء في عالم ريادة الأعمال والابتكار، ما يمكن الشباب من رواد ورائدات الأعمال لتأسيس وتطوير مشاريعهم الخاصة وتنمية قدراتهم الإدارية والتنظيمية.

وأكد حرص الغرفة على تشجيع الشباب المواطنين من الجنسين لتأسيس مشاريعهم الخاصة ما يسهم في توسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الفجيرة وذلك لكونها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وباعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الإنتاجية وتنويعها من ناحية، وتوفير فرص عمل جديدة من ناحية أخرى.

وأشار مدير عام الغرفة إلى أن هناك مبادرات عديدة من المصارف في الدولة تستهدف تسهيل حصول أصحاب المشاريع الصغيرة على التمويل اللازم لمشاريعهم، مما يؤدي إلى قيام هذه المشاريع بدور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها قاطرة التنمية الحقيقية.

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