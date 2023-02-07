نائب رئيس المالديف يشيد بالحلول المستدامة لمشاريع «لوتاه»

المصدر: دبي - البيان

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أشاد نائب رئيس جمهورية المالديف فيصل نسيم بمشاريع مجموعة يوسف بن سعيد لوتاه التي تركز على الاستدامة والاقتصاد الدائري، والبيئة، كما أشاد بالمشاريع التعليمية الخاصة بمؤسسة سعيد بن أحمد لوتاه الخيرية.

جاء ذلك خلال الزيارة الخاصة لنائب رئيس جمهورية المالديف إلى مصنع لوتاه للوقود الحيوي، الذي يقوم بإنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستعملة، ويتم استخدامه من قبل أساطيل كبرى الشركات في دولة الإمارات لتميزها بقلة التكلفة والفعالية وخفض انبعاثات الكربون.

وقام يوسف بن سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، بإطلاع نائب رئيس جمهورية المالديف على الحلول المستدامة المبتكرة التي تقدمها الشركة لتلبية متطلبات الطاقة على المدى الطويل، واستخدام بدائل نظيفة للطاقة، ما يضيف بعداً إيجابياً من حيث إعادة تدوير النفايات، وهو ما يتماشى مع استراتيجيات دولة الإمارات المتعلقة بالتنمية المستدامة والطاقة والحياد المناخي والاقتصاد الدائري.

وقال يوسف بن سعيد لوتاه: «مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 «عام الاستدامة، واستضافة دولة الإمارات في نوفمبر 2023 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين COP28، فإن مصنع لوتاه للوقود الحيوي يعتبر جزءاً مهماً من منظومة الدولة لمواجهة تحديات التغير المناخي».

وأضاف: «يسهم الاقتصاد الدائري في زيادة مستويات الفعالية والمسؤولية في الإنتاج والاستهلاك، ويتيح فرصاً واسعة للنمو والازدهار للشركات التي تعلي من قيم وممارسات الاستدامة، حيث تركز سياسة الاقتصاد الدائري على تعزيز الصحة البيئية، ودعم القطاع الخاص في التحول إلى تبني أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف. ويمكن تحقيق ذلك عبر تبني أساليب وتقنيات استهلاك وإنتاج تضمن جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر».

يذكر أن شركة لوتاه للوقود الحيوي تعمل في هذا المجال منذ العام 2010، ويقع مصنع لوتاه للوقود الحيوي في مدينة دبي الصناعية وقد تم افتتاحه في أكتوبر 2022 من قبل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ضمن أعمال اجتماعه الثالث للعام 2022، وحضر الافتتاح مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية، بالإضافة لعدد من كبار الشخصيات العاملة في مجال البيئة والاقتصاد الدائري.

وقال نائب رئيس جمهورية المالديف: «تعتبر جمهورية المالديف من أكثر دول العالم اهتماماً بالاستدامة البيئية، حيث أطلقت العديد من المشاريع التي تستهدف مكافحة تأثيرات وتداعيات التغير المناخي على البلاد التي تقع معظم جزرها على ارتفاع قريب من مستوى سطح البحر».

وأضاف: «نقدر الدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات في الحفاظ على البيئة، ومن الرائع أن نرى مشاريع كبيرة تعمل على دعم الطاقة النظيفة مثل لوتاه للوقود الحيوي، مما يتوافق مع رؤية الدولة والمستجدات العالمية».

وتقديراً للدور الكبير لرجل الأعمال المرحوم الحاج سعيد بن أحمد لوتاه، قام نائب رئيس جمهورية المالديف بجولة على المشاريع التعليمية الخاصة بمؤسسة سعيد بن أحمد لوتاه الخيرية التي شملت مركز لوتاه التقني، والمدرسة الإسلامية ومستشفى جامعة دبي الطبية.

وأطلع فيصل نسيم على الدور الاجتماعي والإنساني الذي تقوم به المؤسسة في دعم فئات مختلفة من المجتمع، وهو ما أسهم في نمو العديد من الأعمال الخاصة بالتعليم مثل إنشاء مؤسسة تربوية للأيتام عام 1982 والمؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم عام 1983 وكلية دبي الطبية للبنات عام 1986 وكلية دبي للصيدلة عام 1992 إلى جانب مجموعة من مشاريع الأبحاث والتعليم وغيرها من الأعمال الخيرية، التي تضع نصب أعينها خدمة المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات.

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