«بلو كربون» الإماراتية تعزز الإدارة المستدامة للغابات في تنزانيا

المصدر: دبي ـ البيان

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وقعَّت شركة «بلو كربون»، ومقرها دبي، مذكرة تفاهم مع حكومة تنزانيا ممثلة بـ«وكالة خدمات الغابات التنزانية» التابعة لوزارة الموارد الطبيعية والسياحة. وتعتبر المذكرة بداية تعاون بين الطرفين يهدف إلى تعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للغابات وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتمّ التوقيع على مذكرة التفاهم خلال زيارة فريق شركة «بلو كربون» إلى دولة تنزانيا، حيث التقى مؤسس ورئيس مجلس إدارة «بلو كربون» الشيخ أحمد دلموك آل مكتوم بالسيدة سامية صولحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا.

وستركز الشراكة على دعم الجهود الحكومية لحماية وإدارة وتسجيل موارد غابات بالغة 8 ملايين هكتار في مرحلة أولى تشمل 56,000 هكتار من غابات أشجار القرم (المانغروف) وبيع هذه الأرصدة بموجب المادة (6) من اتفاق باريس. وسيساعد ذلك على تعزيز الشراكة بين البلدين في تطوير مشاريع جديدة لدعم أهداف إزالة الكربون.

وقال الشيخ أحمد دلموك آل مكتوم: «يشرفنا أن نوقع مذكرة التفاهم مع حكومة تنزانيا. ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة في تعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للغابات وبالتالي مجابهة قضايا التغير المناخي».

وتدرك حكومة تنزانيا أهمية الحفاظ على موارد الغابات والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وسوف يساعد التعاون مع «بلو كربون» على تحقيق هذه الأهداف. كما ستوفر الشراكة فرصاً للمجتمعات المحلية في مشاريع تعويض الكربون، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين سبل العيش.

وتمثل مذكرة التفاهم الموقعة بين «بلو كربون» وحكومة تنزانيا دليلاً واضحاً على التزام «بلو كربون» بتعزيز حلول قائمة على الطبيعة لتخفيف تأثير تغيرات المناخ، كما يعكس جهود الشركة في الانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون.

يُذكَر أن «بلو كربون» شركة مقرها دبي، تأسست وفقاً لرؤية الشيخ أحمد دلموك آل مكتوم، لإنشاء أصول بيئية، وتطوير حلول قائمة على الطبيعة لتعزيز مشاريع تخفيض الكربون بموجب المادة 6 من اتفاقية باريس للمناخ 2015. وتعمل «بلو كربون» على دعم تمكين الأطر التشغيلية للاقتصاد الأزرق والأخضر، والتي تستخدم الحلول القائمة على الطبيعة في إزالة الكربون بتبني أحدث التقنيات ومبادئ الاقتصاد الأخضر.

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