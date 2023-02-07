أحمد بن سعيد يفتتح "إيدك دبي 2023" بمشاركة 4800 علامة تجارية

المصدر: وام

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افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية ، اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي 2023" والذي تستمر أعماله على مدى ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكبر الأسماء العالمية في مجال طب الأسنان وصحة الفم، من خلال 4,800 علامة تجارية تقدّمها 3,600 شركة عالمية مختصة في تكنولوجيا ومستلزمات العناية بصحة الفم والأسنان.

وقام سموه بجولة في المعرض شملت عدداً من الأجنحة الدولية ومنصات الشركات العالمية والجهات الصحية الطبية المشاركة، حيث اطلع سموه على أبرز ما يقدمه العارضون من حلول ومنتجات وتعرّف على آخر المستجدات التي توصلت إليها صناعة طب الأسنان وصحة الفم، من خلال تبادل الحديث مع عدد من العارضين والقائمين على الشركات الرائدة المشاركة من حول العالم.

كذلك حرص سموه على زيارة جناح كوريا الجنوبية ضيف الشرف الرسمي للدورة الـ27 من مؤتمر "إيدك دبي 2023" إذ يحظى الحدث بمشاركة أكثر من 130 شركة كورية. كما زار سموه أجنحة كل من ألمانيا وإيطاليا والبرازيل وتركيا، حيث استمع سموه إلى شرح حول ما تقدمه الشركات العارضة ضمن تلك الأجنحة من تكنولوجيا وحلول مستخدمة في مجال طب الأسنان وصحة الفم.

رافق سموه خلال الجولة سعادة هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وسعادة عوض صغير الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، وسعادة الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الاكاديمية، وسعادة السفير الدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان و "إيدك دبي"، وعدد من سفراء الدول المشاركة ورؤساء الوفود والجمعيات والهيئات العلمية العالمية المختصة في طب الأسنان.

ويشهد مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي 2023"، الحدث العالمي الأكبر من نوعه في المنطقة، حضور أكثر من 66 ألف زائر ومشارك من 155 دولة، ويضم 153 جلسة علمية، و17 ورشة عمل، إضافة إلى مشاركة دول بأجنحة رسمية في المؤتمر وتشمل البرازيل وسويسرا وألمانيا، وتركيا وكوريا والصين، وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، حيث تمثل المشاركة الدولية نسبة 70 بالمئة من إجمالي المشاركات في الحدث.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور عبد السلام المدني " حرصنا هذا العام على إدراج كافة التخصصات الطبية التي تعنى بصحة الأسنان في جميع الفعاليات والأنشطة العلمية والتجارية التي تشملها أجندة المؤتمر والمعرض. واليوم نحن نحتفل بالدورة ال27 من هذا الحدث الأكبر في مجال طب الأسنان والذي يرحب كل عام بضيوفه من كافة أنحاء العالم، ليستفيدوا من الخبرات والتجارب والأوراق العلمية والصفقات التجارية الموجودة في إيدك دبي".

ويشمل المؤتمر جلسات علمية متخصصة عدة ستضم نحو 110 متحدثاً وخبيراً بالإضافة إلى عدد من الدورات التدريبية وورش العمل المختلفة، كما سيشهد المؤتمر تقديم الملصقات العلمية والمسابقات الطلابية التي تسلط الضوء على آخر الدراسات والأبحاث العلمية.

وقال الدكتور طارق خوري، الرئيس الفخري لمؤتمر ومعرض إيدك دبي: "من المقرر أن يواصل "إيدك دبي 2023"، تطوير انجازاته الرائعة التي جعلته أكبر مؤتمر ومعرض علمي سنوي لطب الأسنان في العالم، حيث ينضم إلينا العديد من الخبراء من جميع أنحاء العالم لمناقشة أحدث الإنجازات في مجال طب الأسنان وإلقاء نظرة على أحدث التطورات في الأدوات والتقنيات التي تعزز عملية علاج المرضى".

وتم اختيار كوريا لتكون ضيف الشرف لمعرض ومؤتمر إيدك دبي لهذا العام، حيث تشارك الشركات الطبية والشركات التي تُعنى بتجميل الأسنان وصحة الفم من كوريا في إيدك دبي منذ العام 2008، لتكون بذلك من أبرز الدول ذات المشاركة القوية في إيدك دبي منذ زمن. وتشهد المشاركة الكورية تطورا مطردا، حيث تصل المساحة التي تشغلها الشركات الكورية إلى أكثر من 3,000 متر مربع.

وتعد كوريا من الدول الرائدة عالمياً في حجم سوق الأدوات الطبية، فيما تعتبر مهنة طب الأسنان واحدة من أكثر المهن تقديراً في كوريا.

وقال بيونغ جون مون، القنصل العام لجمهورية كوريا في دبي والإمارات الشمالية " نشكر اندكس القابضة، واندكس للمؤتمرات والمعارض، واللجنة المنظمة بأكملها على هذا التكريم الرائع ويسعدنا حقًا أن نكون ضيف الشرف لهذا العام، لأن طب الأسنان هو أحد أعظم القطاعات الطبية في العالم. من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نكون جزء من معرض إيدك دبي 2023 وكلنا فخر بمشاركة جميع شركاتنا، إذ تعتبر هذه المشاركة إضافة مميزة، ستسهم في تعزيز أعمالهم ونشاطاتهم في جميع أنحاء العالم".

وتتضمن أجندة إيدك دبي 2023 العديد من الأنشطة من بينها "إيدك دبي ستارز" وهي فعالية تستمر على مدار يومين من المؤتمر والمعرض وتشمل مشاركة عدد من المشاهير والمؤثرين والشخصيات البارزة من العالم العربي. ويتميز هذا الحدث بجلسات حوارية ومشاركة العديد من قصص النجاح بالإضافة إلى مسابقات يشارك فيها أطباء الأسنان وطلاب الطب من مختلف التخصصات.

يُذكر أن إيدك دبي 2023 يتم تنظيمه من قبل شركة "إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض ش.ذ.م.م" – عضو في إندكس القابضة، ويحظى بدعم هيئة الصحة بدبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ، والكونغرس العالمي للتخصصات الصحية – ICHS والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، وعدد من نقابات وجمعيات طب الأسنان في المنطقة والعالم.

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