أراضي دبي" راع رئيس لمعرض العقارات الدولي 2023

المصدر: وام

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تشارك دائرة الأراضي والأملاك في دبي في النسخة التاسعة عشرة من معرض العقارات الدولي 2023 - المعرض التخصصي الأول للعقارات في الشرق الأوسط للسوق المحلي والأسواق الدولية - والذي سيقام تحت رعاية الدائرة خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الحالي في مركز دبي التجاري العالمي.

وانطلاقاً من حرصها الدائم على التواصل مع مجتمع المستثمرين العقاريين والمتعاملين وأصحاب المصلحة وترسيخ ثقتهم بالقطاع العقاري في الإمارة تعتزم "أراضي دبي" خلال مشاركتها في الحدث ابراز رؤيتها و رسالتها الجديدة وخطتها الممتدة إلى عام 2026 إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات الرائدة في جناحها الخاص في المعرض.

ويجمع المعرض المستثمرين والمطورين والوسطاء وكل المهتمين في الشأن العقاري حيث سيضم عدداً من الفعاليات منها المعرض والمؤتمر العقاري وحلقات العصف الذهني للخبراء العقاريين وأنشطة الشركات الناشئة والمحاضرات التدريبية وورش العمل بالإضافة إلى فرصة الاطلاع على أحدث المشاريع العقارية من مطورين محليين وعالميين بهدف توحيد كافة الجهود لجعل دبي أفضل مدينة للحياة على مستوى العالم.

يشار إلى أن معرض العقارات الدولي انطلق في نسخته الأولى في العام 2003 يستقطب أكثر من 12000 زائراً سنوياً.. كما يجمع تحت مظلته ما يزيد عن 100 عارض عقاري من أكثر من 40 دولة حول العالم.



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