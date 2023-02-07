24 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية منذ مطلع فبراير تفاؤلا بالنتائج والتوزيعات

المصدر: وام

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واصلت أسواق الأسهم المحلية سلسلة مكاسبها في ختام تعاملات اليوم، مع استمرار التفاؤل بإعلانات الشركات والبنوك المدرجة عن نتائجها وتوزيعاتها السنوية لعام 2022، لترفع مكاسبها السوقية إلى أكثر من 24 مليار درهم منذ مطلع شهر فبراير الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.112 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي إلى 3.136 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.543 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و592.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم سيولة بنهاية تداولات اليوم بنحو 1.77 مليار درهم، موزعة بواقع 1.54 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية 231.6 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 324.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ أكثر من 18 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية أطول سلسلة مكاسب يومية منذ يوليو الماضي بعد صعوده لسبع جلسات متتالية، مع ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 0.003% ليغلق عند 9918.64 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.02% ليبلغ مستوى 10003.14 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم مثل "أبوظبي الأول" 0.14% و"الدار العقارية" بنسبة 1.98% و"أدنوك للحفر" 0.3% و"الجرافات البحرية" 1.66% و"أي آند" 0.81% و"فيرتيغلوب" 0.72% و"أبوظبي الوطنية للتأمين" 0.52% و"دانة غاز" 0.35% و"رأس الخيمة العقارية" 0.32%.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 475.8 مليون درهم ليغلق عند 396 درهم، تلاه "أبوظبي الأول" جاذباً أكثر من 130.7 مليون درهم ليقفل عند 14.22درهم، فيما وصلت سيولة "الفا ظبي" إلى نحو 118 مليون درهم ليصل إلى مستوى 22.7 درهم.

سوق دبي

استمر سوق دبي المالي في التحليق عند أعلى مستوياته في 3 أشهر بعد ارتفاع مؤشره العام بنسبة 0.13% أو ما يعادل 4.44 نقطة ليواصل مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي وصولا إلى مستوى 3404.81 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 11 نوفمبر الماضي.

وتدعم أداء سوق دبي بارتفاع أسهم "الإمارات دبي الوطني" 0.36% و"سالك" 0.75% و"ديوا" 0.84% و"إمباور" 0.64% و"تبريد" 0.7% و"أمانات القابضة" 1.16%.

واستحوذ "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 59.3 مليون درهم ليغلق مستقراً دون تغيير عند مستوى 5.55 درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" بسيولة 38.7 مليون درهم، و"سالك" جاذباً نحو 29.2 مليون درهم.

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