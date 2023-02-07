مليارا درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من ملياري درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 519 مبايعة بقيمة 1.61 مليار درهم منها 72 مبايعة للأراضي بقيمة 561.25 مليون درهم و447 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.05 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 70 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 116 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 1 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 156 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 82 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 86 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 230 مليون درهم وثالثة في اليلايس 2 بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 61 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 408.86 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 284.42 مليون درهم و51 رهن فلل وشقق بقيمة 124.45 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الحضيبة بقيمة 251 مليون درهم وأخرى في منطقة أم رمول بقيمة 26 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 23.09 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 6 ملايين درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 5 ملايين درهم.



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