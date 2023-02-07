"الاتحاد للشحن" توقع مذكرة تفاهم مع أسترال للطيران لتوسيع عملياتها في أفريقيا

المصدر: وام

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أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أسترال للطيران المحدودة لتوسيع الشراكة الحالية بين الطرفين وتعزيز التعاون بين أبوظبي ونيروبي وزيادة وصول الاتحاد للشحن في السوق الأفريقية.

وتتضمن مذكرة التفاهم الشاملة توفير مجموعة إضافية من خدمات الشحن للعملاء من نيروبي إلى مقر شركة الاتحاد للشحن في أبوظبي ابتداءً من 1 أبريل 2023، ما يمنح عملاء الشركة سعة شحن إضافية للرحلات القادمة من العاصمة الكينية.

ويسهم توسيع نطاق الشراكة بين الاتحاد للشحن وأسترال للطيران في تعزيز عمليات الشركة الإماراتية في السوق الأفريقية.

ووقعت الاتحاد للشحن عام 2021 اتفاقيات مستوى الخدمة مع أسترال للطيران لتوفير حلول شحن جوي موثوقة واقتصادية لنقل الأدوية في القارة الأفريقية، والتي شكلت أول اتفاقية نقل مشترك تبرمها الاتحاد للشحن فيما يتعلق بنقل المستحضرات الصيدلانية، وأكدت التزام شركائها الكامل بأحدث لوائح ومعايير شحن الأدوية المعتمدة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي وممارسات التوزيع الجيدة.

وتستند الاتفاقية الأخيرة على الشراكة الموسعة بين أسترال للطيران وإمارة أبوظبي، والتي تنص على زيادة عدد رحلات الشركة إلى العاصمة أبوظبي بدعم من الاتحاد للشحن.

وقال مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية والشحن في الاتحاد للطيران: "يؤكد توقيع مذكرة التفاهم التزام الاتحاد للشحن وأسترال للطيران بتطوير شبكات النقل الخاصة بالشركتين وتوفير حلول أكثر شمولاً لنقل البضائع الدولية بين نيروبي وأبوظبي. وتتيح الشراكة للاتحاد للشحن توسيع شبكة عملياتها في السوق الأفريقية وزيادة سعة الشحن الواردة إلى نيروبي والصادرة عنها، إلى جانب تعزيز العلاقات المشتركة بين العاصمتين الإماراتية والكينية وتطوير طريق نقل رئيسي مع إحدى أكثر المدن الأفريقية أهميةً".

وبدوره قال سانجيف جاديا، الرئيس التنفيذي لشركة أسترال للطيران: "يسرنا توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد للشحن باعتبارها خطوةً مهمةً ضمن استراتيجيتنا للنمو وتوسيع شبكة عملياتنا على مستوى العالم. كما تستفيد أسترال للطيران من مقر الاتحاد للشحن في أبوظبي لتحسين وصولها وتوفير خدمات شحن أوسع. ونتطلع للاستفادة من شبكة الاتحاد للشحن لنقل المنتجات سريعة التلف من كينيا إلى أبوظبي وبقية أنحاء العالم، ونقل البضائع في طريق العودة من مختلف أنحاء آسيا والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا إلى شبكة أسترال الأفريقية في نيروبي. وتوفر المذكرة فرصاً وإمكانيات جديدة لعملائنا بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف".

وتتضمن الاتفاقية مشاركة أسترال للطيران والاتحاد للشحن حوالي 50% من إجمالي سعة الشحن المتوفرة ضمن الرحلات الجديدة من نيروبي إلى أبوظبي ذهاباً وإياباً، ما يعزز سعة الشحن التي توفرها الاتحاد للشحن إلى عملائها ضمن خدمات الشحن والبريد الجوي.

وتوفر الاتحاد للشحن، من مقرها في أبوظبي، إمكانيات وصول وانتشار واسعة إلى الوجهات في مختلف أنحاء العالم، كما تستفيد من شبكة خدمات النقل البري الواسعة الخاصة بها لنقل البضائع القادمة إلى أبوظبي من نيروبي وتوزيعها إلى مختلف الوجهات داخل وخارج دولة الإمارات.

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