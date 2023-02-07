منصور بن زايد: جهود القيادة الرشيدة تعزز تنافسية الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «مبادلة للاستثمار»، أمس، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة بـ«قصر الوطن» في أبوظبي. وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات وجهود القيادة الرشيدة المستمرة لتطوير البنى التحتية وتعزيز تنافسية الدولة في مجال جلب المستثمرين والشركات وتوفير الظروف المناسبة لإطلاق الأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأوضح سموه أن دولة الإمارات تتميز بمنظومة تشريعية متطورة تدعم تحقيق هذه الأهداف، بما يخدم المصالح الخاصة والعامة ضمن مناخ يسوده الأمن والأمان.

حضر الاجتماع معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي عبدالحميد محمد سعيد، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار ومحمود إبراهيم المحمود.

واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع خطة العمل والميزانية السنوية للشركة للعام 2023 وناقشت عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.

سموه: منظومة تشريعية متطورة تدعم تدفق الاستثمارات والشركات وإطلاق الأعمال

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