10.1 مليارات درهم مبيعات الأراضي في دبي خلال يناير

المصدر: دبي - بشار باغ

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سجلت مبيعات الأراضي في دبي خلال يناير الماضي 10.1 مليارات درهم قيمة 1389 صفقة، بنمو 33 % مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي الذي سجل 1162 صفقة بقيمة 7.6 مليارات درهم. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة باقي المناطق من حيث مبيعات الأراضي خلال الشهر، حيث سجلت 1389 صفقة بيع لأراضي بقيمة إجمالية بلغت 1.7 مليار درهم، فيما سجلت نخلة جميرا 27 صفقة بقيمة 410 ملايين درهم، كما شهدت منطقة جبل علي الأول 82 صفقة ناهزت قيمتها 405 ملايين درهم، كما شهدت الحبية الرابعة 22 صفقة بقيمة 347 مليون درهم.

وجاءت صفقة بيع لأرض بقيمة 623 مليون درهم في مرسى دبي مساحتها 116766 قدماً مربعة كأكبر صفقات سوق الأراضي في دبي خلال الشهر الماضي، تلتها صفقة بقيمة 220 مليون درهم في الخليج الجاري مساحتها 108295 قدماً مربعة، وجاءت في المرتبة الثالثة صفقة بيع لأرض مساحتها 40504 أمتار مربعة بقيمة 147 مليون درهم في منطقة قناة دبي المائية.

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