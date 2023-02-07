9 فعاليات ضمن أجندة حافلة لـ «دبي التجاري العالمي» في فبراير

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي التجاري، أن أجندة فبراير الجاري حافلة بالفعاليات، ليواصل المركز بذلك الزخم الذي حققته فعاليات شهر يناير الماضي، والذي شهد تنظيم العديد من الفعاليات الهامة، والتي حظيت بدورها بمشاركة واسعة من العارضين والزوار، على حد سواء.

وضمت قائمة فعاليات شهر فبراير، معرض المدرسة والحضانة يومي 4 و5 ، بقاعة الشيخ مكتوم، ومعرض ومؤتمر ميدلاب، بين 6 و9 ، في قاعات زعبيل 1 - 6، مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان، ومعرض طب الأسنان العربي - إيدك، بين 7 و9 في الملتقى، القاعات 1 - 8، مؤتمر الإمارات للسكري والغدد الصماء بين 11و13 فبراير، بقاعة الشيخ راشد، معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا، بين 12و14 الجاري، في القاعتين 1 و2.

وهناك أيضاً معرض بريك بالك الشرق الأوسط، 13 و14 فبراير، القاعات 1 - 2 و7 - 8، بأرينا المركز التجاري، معرض العقارات الدولي بين 12 و14 فبراير، في القاعتين 3 - 4، ومعرض الخليج للأغذية «جلفود»، بين 20 و24 الجاري، في القاعات 1 - 8، قاعة الشيخ مكتوم، قاعة الشيخ راشد، قاعات الشيخ سعيد 1 - 3، وقاعات زعبيل 1 - 6، وأرينا المركز التجاري، دبي ديرما: مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر، بين 2 فبراير و3 مارس، في القاعات 4 - 8.

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