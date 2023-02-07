غرفة عجمان تستضيف اجتماعاً لبحث زيادة الجاذبية الاستثمارية

المصدر: (عجمان ـ وام)

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استضافت غرفة تجارة وصناعة عجمان الاجتماع التنسيقي الخاص بدعم الاقتصاد الوطني في عجمان، بحضور الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بالشأن الاقتصادي في عجمان. هدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون المشترك لتنمية اقتصاد عجمان وزيادة جاذبيتها الاستثمارية وتوفير خدمات تواكب النمو المتسارع لأعمال منشآت القطاع الخاص وزيادة حجم الناتج المحلي.

ترأس الاجتماع عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، بحضور اللواء محمد عبد الله علوان المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب ـ عجمان، وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، والمهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وإسماعيل نقي مدير عام هيئة المناطق الحرة في عجمان. وأكد عبدالله المويجعي أهمية الاجتماع ودوره في توفير منصة لتبادل الرؤى ووجهات النظر للتعامل مع التحديات وبحث الحلول المستدامة له الضمان توفير مناخ اقتصادي واستثماري جاذب يعزز مسيرة التنمية المستدامة للإمارة والدولة بشكل عام، ويتوافق مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لعام 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات.

وأوصى الاجتماع بتشكيل لجنة متخصصة تضم في عضويتها كافة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بالشأن الاقتصادي في الإمارة، بهدف عقد اجتماعات دورية لمناقشة مستجدات ومتغيرات القطاع الاقتصادي واقتراح سياسات وإجراءات استباقية تُسهل ممارسة الأعمال، إلى جانب تنفيذ الدراسات والبحوث الداعمة للاقتصاد الوطني.

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