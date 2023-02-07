ندوة تعريفية لتسجيل تجار التجزئة بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح

المصدر: دبي- البيان

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نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب ندوة تعريفية تفاعلية لتجار التجزئة حول الآليات والخصائص الجديدة المُبسَّطة للتسجيل في النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح الذي يعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100%، والذي يعد الأحدث من نوعه عالمياً.

وشهدت الندوة التعريفية - التي نظمتها الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي بالتعاون مع شركة «بلانيت» المُشغِّلة لنظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح - مشاركة كبيرة من تجار التجزئة العاملين في الدولة، وتم خلالها استعراض سُبل الارتقاء المُستدام بتجربة المتعاملين بخدمة تسجيل تجار التجزئة في النظام الإماراتي لرد الضريبة للسياح عبر التواصل المُستمر مع المُتعاملين مع النظام والتعرف على مُقترحاتهم وملاحظاتهم للاستفادة منها وأخذها بعين الاعتبار في خطط التطوير المتواصلة التي تقوم بها الهيئة لأنظمتها.

ندوة

وقدم ممثلو الهيئة وشركة «بلانيت» خلال الندوة شرحاً شاملاَ للإجراءات المطلوبة لتسجيل تجار التجزئة في النظام الرقمي المُطَوَّر لرد الضريبة للسياح، مؤكدين أنه يتعين على كافة قطاعات الأعمال المعنية الاطلاع على الأدلة الخاصة بالتسجيل، وتم تقديم عرض توضيحي حول كيفية تقديم طلبات تسجيل محلات التجزئة في النظام، والأمور المطلوب مراعاتها خلال تعبئة الطلبات والمستندات المطلوبة للتسجيل.

وأوضحت أن الندوة شهدت تفاعلاً جيداً من المشاركين حيث تمت إحاطتهم بأن الهيئة تقوم بتنفيذ إجراءات مستمرة لزيادة تحسين خدمة تسجيل تجار التجزئة في النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح من خلال إضافة خصائص جديدة توفر مزيداً من التسهيلات خلال عملية التسجيل، وتمت الإجابة عن جميع الاستفسارات بهذا الشأن.

وأكدت الهيئة أن النظام الرقمي المُطَوَّر لرد الضريبة للسياح تم تجهيزه وفق أحدث المعايير التي تضمن كفاءة وسرعة الأداء، وسهولة ووضوح الإجراءات، مشيرة إلى الحرص على عقد اجتماعات تشاورية مع المعنيين بالتعامل مع النظام لاستطلاع آرائهم حول عملية التطوير من واقع تجاربهم العملية، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات في ضوء المراجعة المستمرة لخططها التشغيلية لتحقيق أفضل مستويات الكفاءة في الأداء، وتسهيل الإجراءات، بما يحقق سعادة عملائها من جميع الفئات.

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