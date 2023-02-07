1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 1.4 مليار درهم، حيث تم تسجيل 490 مبايعة بقيمة 1.17 مليار درهم، منها 49 مبايعة للأراضي بقيمة 269.56 مليون درهم، و441 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 898.41 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 55 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثانية تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 31 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 36 مليون درهم بمنطقة أم سقيم الثانية كأهم مبايعات الشقق والفلل. وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 54 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 177.94 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 35.02 مليون درهم و68 رهن فلل وشقق بقيمة 142.92 مليون درهم، أهمها بمنطقة أم سقيم الثانية بقيمة 23 مليون درهم ورهن في منطقة مرسى دبي بقيمة 23 مليون درهم. وتم تسجيل 15 هبة بقيمة 55.81 مليون درهم، أهمها بمنطقة ورسان الأولى بقيمة 31 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 9 ملايين.

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