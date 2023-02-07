شراكة لـ«إنفستوبيا» مع «الإمارات للتنمية»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت منصة إنفستوبيا العالمية للاستثمار، التي أطلقتها حكومة الإمارات في سبتمبر 2021، عن شراكة مع مصرف الإمارات للتنمية. شهد التوقيع، في حفل بدبي مؤخراً، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، ووقع الاتفاق محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لمنصة «إنفستوبيا» العالمية للاستثمار، وأحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية.

وبموجب مذكرة تفاهم بين الجانبين، تؤسس هذه الشراكة لتعاون مشترك بين منصة إنفستوبيا ومصرف الإمارات للتنمية، حيث يتمكّن المصرف كمؤسسة مالية رائدة وإنفستوبيا كمنصة عالمية للاستثمار وريادة الفكر العالمي من الاستفادة من قدراتهم معاً لدفع النمو الاقتصادي والتنويع والتحول الصناعي في الاقتصادات الجديدة.

وقال محمد الزعابي: «من خلال هذه الشراكة، ستتعاون منصة إنفستوبيا العالمية مع مصرف الإمارات للتنمية لإثراء النقاشات حول الاقتصادات الجديدة، خاصة خلال مؤتمر إنفستوبيا السنوي في مارس 2023. هناك العديد من المجالات والقطاعات المشتركة التي تشكل محور اهتمام إنفستوبيا ومصرف الإمارات للتنمية مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية، وهذا من شأنه مساعدة مجتمع إنفستوبيا من مستثمرين وقادة أعمال على مناقشة وتحديد فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية».

وقال أحمد النقبي: «يمثل مؤتمر إنفستوبيا 2023 حدثاً استراتيجياً رفيع المستوى يمنح المشاركين منصة للتفاعل مع المستثمرين الإقليميين والعالميين وممثلي الحكومات وقادة الأعمال من جميع القطاعات والصناعات المختلفة. إذ تتمثل مهمتنا في قيادة اقتصاد مستدام مع تكوين شراكات من شأنها أن تساهم في النمو الاقتصادي والتقدم الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. نتطلع إلى الاجتماع مع جميع الجهات المعنية الرئيسية في هذا الحدث والمشاركة في مناقشات مثمرة وفعالة».

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة أبوظبي المؤتمر الثاني لمنصة إنفستوبيا في 2 و3 مارس 2023، تحت عنوان «استشراف الفرص في عصر التغيرات». ونجحت إنفستوبيا خلال مؤتمرها في دورته الأولى الذي عقد في مارس 2022، في إطلاق حوارات استراتيجية دولية في 12 قطاعاً اقتصادياً حيوياً. وتأتي «إنفستوبيا» ضمن الحزمة الأولى لمشاريع الخمسين الاستراتيجية لدولة الإمارات التي أعلنتها حكومة الإمارات في سبتمبر 2021.

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