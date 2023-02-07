«مجموعة جميرا» توسّع حضورها في أوروبا بالاستحواذ على فندق «لو ريتشموند» جنيف

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «مجموعة جميرا»؛ الشركة العالمية لإدارة الفنادق الفاخرة التابعة لدبي القابضة، استحواذها على فندق «لو ريتشموند» كأول فندق لها في سويسرا، ضمن مساعيها لمواصلة مسيرة نموها وتوسّعها عالمياً. ويقع فندق «لو ريتشموند» العريق الذي افتُتِح لأول مرة عامَ 1875 على ضفاف «بحيرة جنيف» في أهم المواقع الرئيسية في المدينة وعلى مقربةٍ من قلب المجمّع التجاري لها، وعلى مسافة سيرٍ قصيرةٍ من أشهر المتاجر الفاخرة لأشهر المصمّمين.

وتجسّد هذه الخطوة توجّه «مجموعة جميرا» نحو رغبتها في الاستثمار في المدن الكُبرى دعماً لتنويع محفظتها وترسيخاً لمكانة علامتِها الفندقية وتواجدها كشركة رائدة في إدارة الفنادق الفاخرة في أوروبا. وجاء اختيار المجموعة للاستثمار في جنيف انطلاقاً من كونها مدينة مزدهرة يقتَرن اسمُها بأنماط الحياة الفاخِرة، فضلاً عن كونها مركزاً عالمياً مشهوراً ونشطاً للأعمال والسياحة من شأنِه أن يدعم رؤية جميرا بأن تصبح إحدى أفضل 5 علامات تجارية للفنادق الفاخرة في العالم.

ويمثّل فندق «لو ريتشموند» المصمَّم على طراز «آرت ديكو» المعماري وجهةً بارزةً ومقصداً للعديد من المشاهير منذ سنوات عديدة، ويتضمّن 109 وحدات فندقيةً تشمل 87 غرفة و22 جناحاً، تمتاز بإطلالات خلاّبة على «بحيرة جنيف» المعروفة أيضاً باسم «بحيرة ليمان» وقمم جبل «مون بلان». وسيخضع الفندق لعمليات تجديد وتحسين شاملة تبدأ قريباً.

وقالت كاترينا جيانوكا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا: «يحظى الفندق بسمعة مرموقة وإرث عريق يمتد 140 عاماً، ونحن ملتزمون بالمحافظة على هذا الإرث عند القيام بعمليات تجديد الفندق المقبلين عليها، ولهذا حرصنا على استقطاب أفضل المهندسين المعماريين والمصمّمين لإعادة تشكيل الفندق مع الحفاظ على معالمه ومزاياه، ليغدو إضافةً نوعيةً لمحفظة فنادقنا. وإعادة افتتاحه بحلة جديدة كفندق فائق الفخامة في 2025 تقريباً سيدعم النشاط السياحي في مدينة جنيف، ويجتذب إليها الزوار المحليين والدوليين للعمل والترفيه».

وأضافت: «تُعتبَر جنيف بوابةَ الدخول إلى الوجهات السياحية الساحرة في جبال أوروبا لذا فهي ذات أهمية استراتيجية لنا كونَها تدعم طموحاتِنا نحو تنويع محفظتِنا من المنتجعات الصيفيّة والشتوية بكُبرى مدن العالم».

محفظة

فندق «لو ريتشموند» في جنيف هو الخامس ضمن محفظة «فنادق ومنتجعات جميرا» في أوروبا التي تشمل أيضاً فندقي «كارلتون تاور جميرا» و«جميرا لاوندز» في لندن - المملكة المتحدة، و«كابري بالاس جميرا» في جزيرة كابري الإيطالية، و«فندق ومنتجع جميرا بورت سولير» في جزيرة مايوركا الإسبانية. وتشمل محفظة المجموعة التي تأسست في دبي، 26 فندقاً ومنتجعاً في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

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