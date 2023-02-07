مناولة 79 مليون حاوية بمحطات «دي بي ورلد» في 2022

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قامت «دي بي ورلد» بمناولة 79 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً على مستوى محفظتها العالمية من محطات الحاويات في عام 2022، بزيادة إجمالية في أحجام الحاويات قدرها 1.4 % على أساس سنوي مُعلن، وبنسبة 2.8 % على أساس المقارنة المثلية. وخلال الربع الأخير 2022، قامت «دي بي ورلد» بمناولة 19.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بزيادة 2.4 % على أساس المقارنة المثلية.

وجاء النمو الإجمالي واسع النطاق لحجم المناولة في 2022 مدفوعاً بشكل أساسي بالنتائج التي حققتها منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا والأمريكيتان، على أساس المقارنة المثلية. وعلى مستوى الأصول، حقق ميناء «جبل علي» (الإمارات)، و«ميناء جدة الإسلامي» (السعودية)، و«أنغولا» (أنغولا)، و«السخنة» (مصر)، و«لندن جيتواي» (المملكة المتحدة)، و«كونستانتسا» (رومانيا)، و«كوسيدو» (الدومينيكان)، و«بوسورجا» (الإكوادور)، و«دي بي ورلد - سانتوس» (البرازيل)، وجميع موانئ المجموعة في أستراليا («بريسبان»، و«سيدني»، و«فريمانتل»، و«ملبورن»)، أداءً قوياً.

جبل علي

وفي ميناء «جبل علي»، تمت مناولة 14.0 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في 2022، فيما يمثل ارتفاعاً بنسبة 1.7 % على أساس سنوي. وعلى المستوى الموحد، قامت محطات الحاويات بمناولة 46.1 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في عام 2022، بزيادة قدرها 1.5 % على أساس سنوي معلن، وزيادة سنوية قدرها 0.7 % على أساس المقارنة المثلية.

أداء قوي

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»: «يسعدنا أن نعلن عن أداء قوي في حجم المناولة من جديد مع تحقيق نمو قدره 2.8 % في عام 2022 على أساس المقارنة المثلية، ليأتي مرة أخرى متقدماً على توقعات القطاع التي أشارت إلى انخفاض هامشي قدره -0.5 %، ويؤكد هذا الأداء القوي أننا نعمل في المواقع الصحيحة وأن استراتيجيتنا في تقديم أفضل حلول سلاسل التوريد المتكاملة لأصحاب البضائع بدأت تؤتي ثمارها.

وأضاف: جاء النمو السنوي مدفوعاً بأداء مناطق آسيا والمحيط الهادئ والأمريكيتين وأستراليا. ومن الأمور المشجعة أن حجم البضائع ذات الهامش المرتفع والمتجهة مباشرةً من بلد المنشأ إلى المقصد، في ميناء «جبل علي» ارتفع بنسبة 8.6 %، مع تحقيق نمو ثابت في إجمالي حجم مناولة الحاويات بنسبة 1.7 % لهذا العام».

وأوضح أن تراجع معدلات النمو في الربع الأخير من 2022 كان متوقعاً، بسبب البيئة الاقتصادية المفعمة بالتحديات. وبالتطلع إلى عام 2023، نتوقع أن تستمر محفظتنا في تحقيق النمو، بيد أن التوقعات لا تزال تتسم بعدم اليقين إلى حد ما، بسبب ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة وحالة عدم اليقين من النواحي الجيوسياسية.

وختم قائلاً: بشكل عام، مسرورون بالأداء المحقق في أعمالنا خلال 2022 مع استمرارنا بالتركيز على زيادة الربحية وإدارة الإنفاق الرأسمالي للنمو. وفي ظل الأداء القوي لحجم المناولة، فإننا في وضع جيد لتقديم نتائج محسَّنة للعام بأكمله.

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