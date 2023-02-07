210 % نمو أصول «شعاع» المدارة

المصدر: دبي - البيان

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رسخت «شعاع كابيتال»، منصة إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، المدرجة في سوق دبي المالي، مكانتها واحدة من الشركات الرائدة إقليمياً في مجال إدارة الأصول، بتجاوزها نظيراتها العالمية في القطاع ونموها القوي في مجال الأصول الخاضعة للإدارة عبر مجموعة صناديقها الاستثمارية.

نمو

وأصبحت «شعاع» إحدى أقوى الشركات في إدارة الأصول عقب تحقيقها نمواً بـ 210 % في إجمالي الأصول المدارة على مدى عامين، لترتفع قيمتها من 74 مليون دولار إلى أكثر من 230 مليون دولار على الرغم من تحديات السوق الصعبة، وبالإضافة إلى التدفقات القوية، فقد حققت الصناديق متعددة الأصول وفق هيكلية شركات الخلايا المدمجة أداءً استثنائياً.

وسجل صندوق «نجوم النشط» أداءً بـ -0,5 % في عام 2022، وفي الوقت ذاته حقق صندوق «نجوم المتوازن» -9,8 %، ما يعني أن الصندوقين معاً تجاوزا نظيرهما العالمي الذي أنهى عام 2022 بقيمة -12,3 %، واستقر صندوق «الصكوك العالمية»، الذي تأسس في سبتمبر 2022، عند 0,5 % مع نهاية عام 2022 مقابل نظيره العالمي البالغ -10,8%. وتفوق صندوق الصكوك على جميع نظرائه تقريباً، بمتوسط أداء تجاوز 600 نقطة أساس (6 %).

تفوق

وقال أجيت جوشي، المدير العام ورئيس قسم الأسواق العامة والخاصة في «شعاع كابيتال»: «يسرنا أن نعلن عن التفوق الملحوظ لصناديقنا الاستثمارية على نظيراتها العالمية المسجلة على الرغم من الظروف الصعبة في السوق. ويؤكد المشهد الاقتصادي العالمي الحافل بالتحديات مدى فاعلية نهجنا الاستثماري المنضبط وقدرتنا على تحديد احتياجات المستثمرين للاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف المناطق الجغرافية الرئيسية».

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