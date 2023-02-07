«شراع» و«ليجاتوم» يستعرضان منظومة ريادة الأعمال

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل «مركز الشارقة لريادة الأعمال» (شراع)، 20 زميلاً من «مركز ليجاتوم للتنمية وريادة الأعمال»، التابع لـ «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا»، إلى جانب مجموعة من خريجي برنامج «ليجاتوم للزملاء المؤسسين» 2022 - 2023، في مقره الجديد بـ «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار».

وشارك الطلاب في جلسة حوارية، بعنوان «لماذا تعدّ الشارقة وجهة مثالية للمشاريع الناشئة؟»، تحدث فيها كل من نجلاء المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وحسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومحمّد المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، وفريدة العجمي الشريك المؤسِّس لـ «كايما»، والبروفسور سهيل دحدل مؤسس «فيفث وول إيمرسيف ميديا لاب»، وأدارها الدكتور رودريغو باسكو عضو في الهيئة التدريسية في كلية إدارة الأعمال في الجامعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز