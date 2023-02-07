«مصدر» تطور قطاع الطاقة المتجددة بأذربيجان

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم، عن افتتاح مكتب أعمال لها في برج «بورت باكو» في العاصمة باكو، وذلك في إطار التزامها بدعم تطوير قطاع الطاقة المتجددة في أذربيجان.

حضر مراسم الافتتاح مكتب أعمال «مصدر» كل من محمد مراد البلوشي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أذربيجان؛ وجاويد عبد اللاييف، مدير الوكالة الأذربيجانية للطاقة المتجددة التابعة لوزارة الطاقة؛ ووفد من شركة «مصدر» ترأسه محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي.

وستتعاون «مصدر» مع الحكومة والشركاء الآخرين في أذربيجان بهدف تسريع وتيرة نمو قطاع الطاقة المتجددة، تماشياً مع الجهود المتواصلة للدولة والخطوات المتقدمة التي اتخذتها لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة والتحول نحو مستقبل منخفض الكربون.

شراكات نوعية

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر «كوب28»، رئيس مجلس إدارة «مصدر»: «تماشياً مع رؤية القيادة، تركز «مصدر» على تطبيق نهج الشراكات النوعية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.

ويأتي افتتاح مكتب «مصدر» في باكو لدعم تنامي نشاط الشركة في أذربيجان بما يتماشى مع نهج دولة الإمارات بالعمل على تحقيق الحياد المناخي وخلق فرص للنمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة كونها تتزامن مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، ومع الاستعداد لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) في مدينة إكسبو دبي نوفمبر المقبل».

بدوره، أكد محمد مراد البلوشي، أن «افتتاح مكتب (مصدر) في أذربيجان يعكس الطموحات المشتركة لكل من دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان الخاصة بالطاقة المتجددة والاستدامة، حيث تلتزم كلتا الدولتين بالعمل معاً من أجل بناء مستقبل مستدام، ومن شأن المكتب الجديد لشركة مصدر في باكو أن يسهم بدور مهم في دعم هذه الجهود».

محفظة أعمال

أما محمد جميل الرمحي، فأوضح أن «افتتاح المكتب الجديد في باكو يؤكد تزايد اهتمام أذربيجان بتطوير قطاع الطاقة النظيفة، ومدى تنامي محفظة المشاريع العالمية لشركة (مصدر) التي تهدف إلى زيادة قدرتها الإنتاجية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.» وقال: «إننا نتطلع إلى العمل مع شركائنا في أذربيجان لمواصلة تطوير مشاريع عالمية المستوى تسهم في تحقيق أهدافها الخاصة بالطاقة النظيفة».

من جهته، أفاد جاويد عبد اللاييف، بأن «تطوير إمكانات الوكالة الواسعة في قطاع الطاقة المتجددة يُعد من ضمن الأولويات الإستراتيجية لأذربيجان». وقال: «لاشك بأن العمل والتعاون مع شركاء مثل (مصدر) سيساعدنا في تحقيق أهدافنا وضمان مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامةً لشعبنا. ومن شأن الاتفاقيات التي وقعناها مع (مصدر) أن تساهم بدور مهم في رحلتنا للنمو الأخضر ونتطلع قدماً إلى تعزيز هذا التعاون».

وتستهدف أذربيجان زيادة حصة الطاقة المولّدة من مصادر متجددة إلى 30 % بحلول عام 2030.

وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ألقى كلمة رئيسية خلال حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، سلط فيها الضوء على أهداف بلاده للطاقة النظيفة ودور الشراكة مع «مصدر» في دعم تحقيق هذه الأهداف.

ووقعت «مصدر» على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، اتفاقيات لتطوير مشاريع في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح البرية، ومشاريع متكاملة لطاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر، بقدرة إجمالية تبلغ 4 جيجاواط في أذربيجان.

وتأتي هذه المشاريع في إطار اتفاقية أكبر مع وزارة الطاقة الأذربيجانية لتطوير برنامج مشترك للطاقة المتجددة بتقنيات متعددة وبقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 10 جيجاواط في البرنامج الذي يعد الأكبر من نوعه في تاريخ أذربيجان.

110 آلاف منزل

تقوم «مصدر» بتطوير محطة كاراداغ للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 230 ميجاواط في أذربيجان. وستسهم المحطة في توليد نصف مليار كيلوواط /‏‏ساعة من الكهرباء سنوياً، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات أكثر من 110 آلاف منزل، والحد من انبعاث أكثر من 200 ألف طن من الكربون سنوياً، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمجتمع المحلي. وكانت «مصدر» قد أعلنت عن استكمال تمويل مشروع المحطة في أغسطس الماضي.

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