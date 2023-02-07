تواصل مباشر للعملاء مع مسؤولي «أبوظبي الإسلامي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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استضاف مصرف أبوظبي الإسلامي، أحدث نسخة من مبادرة «مجلس المتعاملين»، التي تهدف إلى تعزيز الحوار والتواصل بين المتعاملين وكبار المسؤولين التنفيذيين في المصرف.

وتتيح المبادرة الفرصة للمتعاملين للتواصل المباشر مع كبار المسؤولين التنفيذيين في المصرف، وتقديم ملاحظاتهم وتجاربهم. كما ينصب التركيز الأساسي للمصرف من خلال هذه المبادرة على تقديم أعلى معايير الرعاية والخدمة لمتعامليه باستمرار، وتساعد هذه المبادرة على التعرف على احتياجات المتعاملين المستقبلية وتحسين تجربتهم بناءً على ذلك.

وشهدت المبادرة استضافة مجموعة مختارة من المتعاملين من شريحة الشركات لعرض مقترحاتهم والمشاركة في مناقشات مثمرة مع كبار المديرين التنفيذيين في مصرف أبوظبي الإسلامي ضمن تجربة مباشرة وتفاعلية.

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