منتدى الشارقة يبحث دور الاقتصاد الأخضر في جذب الاستثمار

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكد محمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، لـ «البيان»، أنه في إطار تعزيز جهود الإمارات عموماً والشارقة على وجه الخصوص نحو التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام، وحشدها للجهود الدولية للتحول إلى اقتصاد أخضر يعتمد على الطاقة النظيفة، يطرح «منتدى الشارقة للاستثمار» الذي سينطلق غداً، على مدار يومين، بمشاركة نخبة من الخبراء، قضية الاقتصاد الأخضر ودوره في تحويل الإمارات بصفة عامة والشارقة بصفة خاصة إلى وجهة واعدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق الاستدامة في سياساتها الاقتصادية في مختلف القطاعات.

نخبة المشاركين

وذكر أن فعاليات الدورة السادسة من «منتدى الشارقة للاستثمار»، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، ستُقام في «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات»، بمشاركة نخبة من صناع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين والمستثمرين ورجال الأعمال محلياً وعالمياً، لافتاً إلى أن الشارقة شهدت إنجازات رائدة في قطاع التكنولوجيا الخضراء والاستدامة البيئية في المنطقة، وأصبحت منذ مايو الماضي أول مدينة في الشرق الأوسط تُحول فيها النفايات بالكامل إلى طاقة نظيفة، كما تسعى إلى الارتقاء بهذا القطاع، الذي يتوقع الخبراء أن يصل حجمه على مستوى الإمارات إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2025، من خلال ابتكار حلول النقل الذكية والوصول إلى الأمن الغذائي والدوائي، كما قد تم إطلاق المرحلة الأولى لمزرعة القمح في منطقة مليحة بهدف توفيرها للعديد من الوظائف والمرافق والخدمات الأخرى.

وقال المشرخ: إن انعقاد المنتدى يأتي في ظل توجّه العالم نحو الاقتصاد الجديد، وإقبال العالم العربي على تبني استراتيجية النمو الأخضر، لتحقيق تنمية مستدامة وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، حيث كشف الإصدار الأخير من تقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية تحت عنوان «فرص النمو الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي»، عن إمكانية تجاوز الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي 13 تريليون دولار بحلول عام 2050 بفضل الاقتصاد الأخضر، ولهذا تسعى الإمارات إلى حشد الجهود الدولية للتحول إلى اقتصاد أخضر وبناء مستقبل مستدام يقوم على مصادر الطاقة النظيفة بعيداً عن الانبعاثات الكربونية ويعتمد على الحلول الخضراء المبتكرة وتسريع مسار التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار.

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