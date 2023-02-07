4.5 % نمو الرخص التجارية برأس الخيمة 2022

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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أفاد تقرير صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بارتفاع عدد الرخص التجارية السارية المسجلة في نهاية عام 2022 بنسبة نمو 4.5 % مقارنة بنهاية عام 2021، فقد أسهم ارتفاع نسبة تجديد الرخص وكذا تراجع أعداد الرخص الملغاة في زيادة عدد الرخص السارية لتبلغ 19032 رخصة.

وأكدت أمينة قحطان مدير إدارة الشؤون التجارية في اقتصادية رأس الخيمة، أن النتائج التجارية المسجلة جاءت لتؤكد قوة تنوع القطاع الصناعي في الإمارة، والتفاؤل باستمرار نمو المؤشرات التجارية مواكبة مع إطلاق الدائرة لحزمة من الخدمات الإلكترونية والذكية الجديدة التي تدعم بيئة الأعمال وتستقطب المزيد من المواهب في عالم الأعمال والتجارة، مثل خدمة الرسائل التفاعلية، ورخصة فرصة، والرخصة الفورية.

وأشارت إلى أن الرخص السارية تنوعت معدلات النمو فيها وفقاً لنوع الرخصة، حيث سجلت الرخص الصناعية أعلى معدل نمو بنسبة 11.1 %، تلتها الرخص المهنية بنسبة 5.4 % ثم الرخص التجارية بنسبة 3.5 %، وفيما يتعلق بفئة الرخصة فقد نمت الرخص السارية للتاجر الافتراضي بنسبة 27.4%، تلتها رخص هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية بنسبة 20.1% ثم رخصة الغد 15.3 %، و3.9 % للرخص العادية.

وأضافت: تم إصدار 1662 رخصة جديدة خلال 2022، تشكل الرخص التجارية 50 % منها، تليها الرخص المهنية بنسبة 48 % ثم الرخص الصناعية بنسبة 2 %. وبلغ إجمالي رؤوس أموال الرخص الجديدة المصدرة نحو 322.6 مليون درهم، تشكل الرخص التجارية 72 % منها، تليها الرخص المهنية بنسبة 22 % ثم الرخص الصناعية بنسبة 6 %.

وتركزت أنشطة الرخص الجديدة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 42.7 %، يليه قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 18 %، ثم رخص أنشطة التشييد بنسبة 8.7 %، وأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 5.1 %.

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