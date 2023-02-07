652 % قفزة المستثمرين الجدد في أسواق الأسهم 2022

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقطبت أسواق الأسهم المحلية نحو 197 ألفاً و767 مستثمراً جديداً في العام الماضي 2022، مقارنة بنحو 26 ألفاً و327 مستثمراً جديداً في 2021، ما يمثل ارتفاعاً مطرداً في أعداد المستثمرين الجدد في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، بنسبة ناهزت 652%، في مؤشر إلى جاذبيتها الاستثمارية وحرص المستثمرين الدوليين على تعزيز حضورهم في أسهم الإمارات للاستفادة من النمو القوي للاقتصاد الوطني، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية واحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

وتأتي القفزة الكبيرة في أعداد المستثمرين الجدد، والتي أظهرها رصد وكالة أنباء الإمارات «وام» استناداً إلى بيانات رسمية من السوقين، بالتزامن مع نجاح الأسواق المالية في دعم جهود التنمية الاقتصادية بوصفها منصةً فعالةً لجمع الأموال عبر اكتتابات عامة وإدراجات لشركات رائدة من القطاعين الحكومي والخاص، إذ شهدت 11 طرحاً أولياً جمعت 51.2 مليار درهم بعد أن استقطبت طلبات اكتتاب بنحو 1.454 تريليون درهم في خطوة أسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

استقطاب

ويتوقع أن تواصل الأسواق المحلية استقطاب المزيد من المستثمرين في العام الجاري 2023 مع توفيرها فرصاً جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى استعدادها لاستقطاب طروح جديدة لتمهد الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية التي تعد واحداً من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.

سوق دبي

واستقطب سوق دبي المالي نحو 167 ألفاً و332 مستثمراً جديداً في العام الماضي ليتضاعف عدد المستثمرين 23 مرة بالمقارنة بعام 2021، فيما ارتفع العدد الإجمالي للمستثمرين المسجلين في السوق إلى أكثر من مليون مستثمر من 212 جنسية.

وحافظ المستثمرون الأجانب على حضورهم الكبير في سوق دبي المالي مع استحواذهم على نسبة 48.7% من قيمة التداولات بمُحصلة شراء بلغت 5 مليارات درهم، فيما بلغت حصتهم من القيمة السوقية نحو 19% في نهاية العام.

وارتفع مجمل قيمة التداول في سوق دبي في العام المنصرم إلى 90 مليار درهم بزيادة بنسبة 24.5% مقارنة بعام 2021، كما ارتفع مجمل القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة بنسبة 41.4% إلى 582 مليار درهم.

سوق أبوظبي

واجتذب سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 30 ألفاً و435 مستثمراً جديداً في العام الماضي 2022، بزيادة بنسبة 60.3% مقارنة بنحو 18 ألفاً و985 مستثمراً جديداً في 2021.

وزاد الاستثمار المؤسسي (بيعاً وشراءً) في سوق أبوظبي بنسبة 19.2% إلى 739 مليار درهم في 2022، مقارنة بنحو 620 مليار درهم في 2021، بينما ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي بنسبة 54.1% من 15.3 مليار درهم في 2021 إلى 23.6 مليار درهم في 2022.

وقفزت قيمة التداول في سوق أبوظبي في العام الماضي بنسبة 21.9% لترتفع من 369 مليار درهم في 2021، وصولاً إلى 450 مليار درهم في 2022، وزادت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة إلى 2.624 تريليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز