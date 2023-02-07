«اقتصادية الشارقة» تحصل على شهادة إدارة المقارنات المعيارية

المصدر: الشارقة - البيان

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عززت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، سجلها الحافل بشهادات وجوائز الجودة بحصولها على الاعتماد الدولي لشهادة إدارة المقارنات المعيارية PAS 7070:2016، وبهذا تكون من بين أولى المؤسسات والدوائر الحكومية المحلية في الإمارة حصولاً على الشهادة بالتعاون مع شركة LRQA.

ووفقاً للتقرير، الصادر عن الشركة، أظهرت نتائج التدقيق التزام الدائرة الكامل بمتطلبات النظام الإداري المتوافق مع المواصفة المذكورة، الأمر الذي يعكس التزامها بمعايير الجودة العالمية وحرصها على التحسين المستمر في مستويات وآليات تقديم خدماتها لكافة المتعاملين وفق أفضل المعايير العالمية.

وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن حصول اقتصادية الشارقة على الاعتماد يؤكد نجاحها في تطوير معايير كفاءة خدماتها بشكل مستمر والوصول بها إلى أرقى المستويات، بهدف تحقيق رسالتها ورؤيتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الجودة في الممارسات.

وأفاد حمد المدفع، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء بالإنابة، بأن حصول الدائرة على المواصفة الدولية للمقارنات المعيارية يسهم في تحديد الاحتياجات التنظيمية للدائرة لقياس أدائها إلى جانب توثيقها للممارسات والإجراءات الإدارية المتبعة من خلال تحليلها وتحديد مدى فاعليتها واتخاذ القرارات التطويرية لها.

كما وتحدد الجهات الأخرى التي يحتمل أن تكون قادرة على تقديم الممارسات المثبتة والمتبعة من خلال تنظيم عدد من المقارنات المعيارية والزيارات لها للنظر في الإجراءات والخدمات المقدمة لديهم للاستفادة منها وتبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة والتميز المؤسسي.

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