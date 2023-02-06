الدار العقارية تطلق مشروع «منارة ليفنج» بجزيرة السعديات

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة الدار العقارية إطلاق مشروع «منارة ليفنج»، وهو مشروع سكني جديد في قلب المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات في أبوظبي.

وسيضم المشروع 237 منزلاً بالقرب من منارة السعديات؛ الوجهة الثقافية الحافلة بالمعارض الفنية وورش عمل وعروض الأداء على مدار العام. كما يقع المشروع على مقربة من العديد من الوجهات الرئيسية، بما فيها أحد أفضل الشواطئ في الإمارات، والمطاعم والمرافق المجتمعية النابضة في ممشى السعديات و «سول بيتش»، بالإضافة إلى 5 متاحف و«بيت العائلة الإبراهيمية»، ومدرسة «كرانلي أبوظبي»؛ إحدى أفضل المدارس في الإمارة.

ويعد «منارة ليفنج» أول مشروع يتم إطلاقه ضمن مجموعة الدار من مشاريع التطوير التي تركز على التصميم، والتي تعتمد مفهوماً جديداً تنتهجه الشركة والذي سيوفر باقة من المجتمعات الجذابة والشاملة بأسعار معقولة في المناطق الرئيسية من أبوظبي.

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: يمثل (منارة ليفنج) أول مشروع ضمن مجموعتنا الجديدة من العقارات، وبفضل اتصاله واندماجه مع المنطقة الثقافية النابضة لأبوظبي فإنه سيجلب شريحة جديدة من العملاء إلى جزيرة السعديات. وسيعقب هذا المشروع المزيد من المشاريع التطويرية في إطار هذا المفهوم الجديد. ومن المقرر أن يبدأ بناء مشروع «منارة ليفنج» في الربع الثالث من عام 2023، مع توقعات ببدء تسليم الشقق في الربع الأول من عام 2026.

وفي إطار التزام شركة الدار بمفهوم الاستدامة، سيعتمد مشروع «منارة ليفنج» مجموعة من تدابير التصميم والبناء المستدامة، بما في ذلك استخدام أنظمة تساعد على استهلاك المياه بكفاءة، وتقنيات المباني الخضراء، ومواد البناء المستدامة. وتم تصميم المشروع ليحوز تصنيف لؤلؤتين حسب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ من برنامج «استدامة».

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