«مبرة» تطلق خطة للتوسع الإقليمي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة «مبرة»، خلال اجتماعها العام السنوي السادس عشر، خطة للازدهار مدتها 4 سنوات لتوسيع شبكتها في الدول الكبرى مثل قطر والبحرين وعُمان ومصر بحلول عام 2026، كما تم مراجعة المبادرات الرئيسية التي اتخذتها عام 2022 وتمت الموافقة على الخطة الاستراتيجية لعام 2023.

وتدور الخطة الاستراتيجية الجديدة حول عرض المبادرات التي تسلط الضوء على تطور شبكة جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة في المنطقة والحلول المبتكرة للتغيير الملموس. وتم تسليط الضوء على الأحداث التي تتضمن إصدارات مجلس جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة والهاكاثون والجزء الذي طال انتظاره، حفل توزيع الجوائز، حيث تم إلقاء الضوء على المحادثات التي تم إجراؤها في الاجتماع العام السنوي بينما تم الترحيب بمجلس الشباب وصفقته الخاصة التي ما زالت قيد النقاش ألا وهي الحصول على فرصة التأشيرة الذهبية والتي ستعتبر خطوة جيدة للأمام.

كما أسفر الاجتماع عن تعيين كيت ميدتون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركةAcorn Strategies للتسويق، رئيساً للجمعية، وسيدعمها جون باربر، نائب الرئيس للتسويق والاتصالات في TECOM Group، الذي تم انتخابه كنائب للرئيس. وسيخدم كلاهما مدة عامين. كما تم التصويت على 13 عضوًا جديدًا في المجلس الاستراتيجي، الذي سيكون المسؤول عن توفير التوجيه لاستراتيجية المجلس التنفيذي.

وقالت كيت ميدتون في حديثها خلال الاجتماع العام السنوي: «كان العام الماضي مليئاً بالاندفاع، وهذا العام سيكون مليئا بالازدهار».

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