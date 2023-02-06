«الزورا» تطلق مشروع «سيسايد هيلز ريزيدنس»

المصدر: عجمان- البيان

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كشفت شركة الزورا للتطوير العقاري، وهي مشروع مشترك بين حكومة عجمان وسوليدير العالمية عن أحدث مشاريعها السكنية «سيسايد هيلز ريزيدنس»، وهي عبارة عن مجموعة من الوحدات السكنية المطلة على شاطئ البحر.

ويتألف المشروع من 3 مبانٍ مترابطة بإجمالي 90 وحدة سكنية، بإطلالة على الواجهة البحرية في الزورا. وقال جورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري: يقع المشروع السكني الجديد بالقرب من منتجع ذي أوبروي بيتش ريزورت، حيث يمكن للسكان الاستمتاع بأجواء من الرفاهية والاسترخاء كما يمكنهم لعب الجولف على ملعب نادي الزورا للجولف المكون من 18 حفرة. ويوفر المشروع ملاعب للأطفال والمسبح العائلي وصالة الألعاب الرياضية الحديثة بقسميها الداخلي والخارجي، فضلاً عن مركز الأعمال.

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