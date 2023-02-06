«أصول للتطبيقات الذكية» توقع اتفاقية تعاون مع جمعية المهندسين

المصدر: الشارقة- البيان

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وقّعت شركة أصول للتطبيقات الذكية، المملوكة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، اتفاقية تعاون مع جمعية المهندسين الإماراتيين.

ووقع الاتفاقية علي الأميري مدير شركة أصول للتطبيقات الذكية - براق، والمهندس طارق ديماس المدير العام لجمعية المهندسين بالإمارات، حيث ستعمل براق على توفير خدمة توصيل واستلام المستندات والشهادات، وذلك لجميع أنحاء الإمارات، وتكون جميع الخدمات من خلال حلول التسليم الذكي الجديد من «براق»، الذي يدعم الخدمة.

وقال علي الأميري: تأتي اتفاقية التعاون مع جمعية المهندسين، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك، والتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات في الدولة، من أجل تقديم أفضل الخدمات، وفق أعلى المعايير، وتحقيق أعلى مستويات التقدم والنجاح، والتميز والريادة في العمل الحكومي، وعلى كافة الأصعدة، وأن نكون من الجهات السباقة والرائدة في تبني وإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية والذكية للمشتركين، من خلال رؤية واستراتيجية تهدف إلى توفير خدمات أكثر سهولة وراحة، وفق أعلى المعايير العالمية، بما يحقق رؤية الشارقة، تحقيق مستقبل مستدام ومبتكر.

وأضاف: توفر براق مجموعة من الخدمات الذكية التي تقدمها بطريقة مبتكرة وسهلة، ومنها خدمة توصيل واستلام المستندات بالسرعة والدقة اللازمة، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بالعمل المؤسسي بين الجهات الحكومية، وزيادة رضا العملاء، وزيادة رفاهية المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات. ويتم تقديم هذه الخدمة لعدد من الجهات الحكومية، منها دائرة المالية المركزية لحكومة الشارقة وشرطة الشارقة.

وقدمت براق عدداً من الخدمات الجديدة لتحسين تجربة العملاء، وزيادة الكفاءة، وتوفير خيارات أكثر مرونة للاستلام والتسليم، والتتبع المباشر، والتسليم السريع. و«براق»، هو أحد الحلول الذكية التي تقدمها شركة أصول للتطبيقات الذكية، ويتيح مجموعة من الخدمات الرقمية، منها خدمة الاستلام والتوصيل، إلى جانب خدمات لوجستية أخرى.

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