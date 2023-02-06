«اينوك» تختتم عام 2022 بافتتاح 3محطات خدمة

المصدر: دبي- البيان

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افتتحت مجموعة اينوك، 3 محطات خدمة جديدة في الإمارات في ختام عام 2022، وذلك انسجاماً مع خططها واستراتيجياتها التوسعية المتواصلة. وشهد عام 2022، افتتاح اينوك ما مجموعه 17 محطة خدمة و4 محطات مدمجة ومحطة بحرية و7 محطات «إي لينك».

وبهذه الخطوة التوسعية، تعزّز اينوك حضورها في قطاع بيع الوقود بالتجزئة مع ارتفاع عدد المحطات من 162 محطة خدمة في 2021 إلى 184 محطة خدمة في أنحاء الإمارات بنهاية عام 2022.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: اختتمنا عام 2022 بافتتاح 3 محطات خدمة أخرى، وسنواصل المضي قدماً في خططنا التوسعية خلال العام 2023. وجاء افتتاح المحطات الثلاث الجديدة في دبي والشارقة وأم القيوين، ليؤكد التزام اينوك بتلبية احتياجات العملاء في جميع أنحاء الدولة وحرصها على توفير هذه الخدمات انطلاقاً من مواقع مختارة بعناية لتتيح للعملاء الاستفادة من خدمات سلسة ومريحة في التزوّد بالوقود، فضلاً عن عروض البيع بالتجزئة الأكثر تكاملاً.

وتوفر أحدث محطات الخدمة التابعة لمجموعة اينوك في دبي والبالغة مساحتها 4500 قدم مربعة خدمات التزوّد بالوقود للعملاء بمنطقة الكرامة، وتتميز المحطة التي تم افتتاحها بإمارة أم القيوين بموقع مثالي بمنطقة القرائن 1 باتجاه مستشفى خليفة ولولو هايبر ماركت، وتم تزويدها بنظام توزيع صُمّم خصيصاً لتقليل المدة اللازمة لعملية إعادة التزود بالوقود. أما محطة الخدمة الجديدة في الشارقة، فستوفّر خدمات تجزئة الوقود لحركة المرور على شارع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وحرصت مجموعة اينوك على تشييد محطات الخدمة الثلاث الجديدة وفقاً لأرقى الممارسات العالمية المعتمدة في قطاع بيع الوقود بالتجزئة وتماشياً مع أفضل معايير البناء الحديثة، كما زوّدت بحلول مؤتمتة بالكامل للبيع بالتجزئة، وجهّزت بأنظمة مراقبة بكاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة CCTV وكاميرات ترصد أرقام لوحات المركبات بصورة تلقائية لضمان أعلى مستويات الأمان. وتضم محطات الخدمة الجديدة متاجر «زووم»، سلسلة متاجر التجزئة التي توفّر للعملاء مجموعة واسعة من المنتجات أثناء تنقلهم.

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