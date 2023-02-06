«إمباور» تشارك بمؤتمر وإكسبو الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء

المصدر: دبي- البيان

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تشارك مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» في المؤتمر الشتوي وإكسبو الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء 2023 الذي تتواصل فعالياته في أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية حتى 8 فبراير الجاري.

ويناقش المؤتمر التحديات التي تواجه توسع استخدامات التقنيات والحلول التكنولوجية المبتكرة الموفرة للطاقة بمشاركة العديد من الدول من كافة أنحاء العالم. ويرأس وفد «إمباور» رئيسها التنفيذي أحمد بن شعفار.

وقال أحمد بن شعفار: المؤتمر والمعرض فرصة جيدة لتقوية التحالفات مع شركاء المؤسسة الدوليين، حيث تحرص «إمباور» على تعزيز دورها في المساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجيات والمبادرات الضامنة للتنمية المستدامة، عبر مختلف الوسائل ومن بينها الشراكات والاتفاقيات مع العديد من المنظمات والمؤسسات العالمية«موضحاً أن(إمباور) أطلقت خلال الأعوام الماضية دليلين عالميين لأنظمة تبريد المناطق، بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء.

وحقق الدليلان نجاحاً كبيراً في دول العالم؛ حيث يوفران خارطة طريق لتصميم أبنية عالية الجودة صديقة للبيئة وتوفر الطاقة، كما يسهمان بتطوير تصاميم المباني لتتناسب بشكل فعال مع أنظمة تبريد المناطق. وأكد بن شعفار أن المشاركة خطوة باتجاه تسهيل تبني أحدث التقنيات المستخدمة في تصميم المباني خاصة الصديقة للبيئة وخدمات التبريد وثيقة الصلة بأجندة هذا العام.

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