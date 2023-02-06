1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 490 مبايعة بقيمة 1.17 مليار درهم منها 49 مبايعة للأراضي بقيمة 269.56 مليون درهم و441 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 898.41 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 55 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثانية تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 31 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 67 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 36 مليون درهم بمنطقة أم سقيم الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 54 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وثالثة في اليلايس 2 بتسجيلها 47 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 177.94 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 35.02 مليون درهم و68 رهن فلل وشقق بقيمة 142.92 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة أم سقيم الثانية بقيمة 23 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 23 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 55.81 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ورسان الأولى بقيمة 31 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 9 ملايين درهم.

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