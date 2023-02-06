الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية العربية بالقاهرة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت دولة الإمارات في أعمال اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي بدأت اليوم بجامعة الدول العربية، برئاسة موريتانيا ومشاركة ممثلي وزارات التجارة والصناعة والشؤون الاقتصادية والمالية بالدول العربية.

مثل الدولة في الاجتماع أحمد بن سليمان آل مالك رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد.

وتناقش اللجنة على مدى يومين مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن 11 بنداً تتناول مختلف الجوانب الاقتصادية للعمل العربي المشترك وفي مقدمتها الملف الاقتصادي الاجتماعي للقمة العربية 32 بالمملكة العربية السعودية 2023، والإعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها بموريتانيا 6 و7 نوفمبر المقبل، والاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات " الأجندة الرقمية العربية 2023 - 2033" إلى جانب مناقشة محور أعمال الدورة وهو منطقة التجارة الحرة الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وتحديات الأمن الغذائي جراء الأزمة الأوكرانية، والاستثمار في الدول العربية.

وأكد الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق والتعاون في جميع مجالات التعاون العربي المشترك وإعطاء الأولوية لتطوير التكامل الاقتصادي العربي المشترك والتغلب على المشكلات والتحديات التي تواجهنا ومساعدة شعوبنا على تخطي تلك الأزمات.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها ومشاريع القرارات والتوصيات لاجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد غد الأربعاء، لاستكمال التحضيرات للدورة الوزارية 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الخميس المقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز