متحف المستقبل يفتتح متجراً جديداً بتجربة صوتية فريدة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وسّع متحف المستقبل خيارات التذكارات التي يوفرها لزواره من خلال افتتاح متجر جديد في بهوه يقدّم معروضات وهدايا تذكارية حصرية بأعداد محدودة بما في ذلك نماذج من بعض تجاربه التي تشهد الإقبال الأكبر.

ويوفر المتجر لمحة عن مستقبل التسوق ومجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة الفريدة، المستوحاة من معروضات المتحف وهندسته المعمارية المتميزة. وتم تصميم العديد من المعروضات وتصنيعها من قبل مصممين محليين وشركات متخصصة وفنانين مشهورين عالمياً، بمن فيهم جيسون بروجس Jason Bruges وآلي باول Ally Powell، الذين صمموا مجموعات محدودة الإصدار.

وتم تجهيز المتجر بنظام صوتي غير مسبوق، يعتمد على منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي، بحيث يولّد تأثيراً صوتياً تفاعلياً دائم التغيّر ويعرّف الزوار بمجموعاته الجميلة ونماذجه المصغرة المتميزة.

وقال ماجد المنصوري، نائب المدير التنفيذي، في متحف المستقبل: "يأتي افتتاح المتجر الرئيسي الجديد لمتحف المستقبل ضمن التزامنا التام بتقديم تجارب جديدة غامرة لاستكمال مجموعتنا المتميزة من المعارض والفعاليات. ومن خلال حزمة واسعة من المنتجات والتذكارات الحصرية ذات الإصدار المحدود، بما في ذلك المنتجات الفريدة من المصممين المحليين، يوفر المتجر للجميع فرصة لأخذ تذكار من تجارب المستقبل إلى المنزل ".

وتشمل تلك المجموعات نسخة مصغرة عن "ذي سنتر -The Centre"، وهي قطعة فنية مبتكرة مستوحاة من معرض "الواحة" في متحف المستقبل، تمكّن مقتنيها من عيش تجربة الواحة بشكل يحاكي التجربة الحقيقية. وتحتفي المجموعة الحصرية بالحواس والصحة المستقبلية.

كذلك، يحتوي المتجر على نسخة طبق الأصل لنموذج مصغر فريد من "مجسّم الرواد" الموجود في تجربة "المحطة الفضائيّة المدارية – أمل" OSS Hope في متحف المستقبل. وتقدم هذه المجموعات المتوفرة في المتجر تجارب نوعية للزوار تمكنهم من الاحتفاظ بذكرى تجربة استثنائية داخل المتحف ورحلتهم نحو المستقبل.

جدير بالذكر أن ما يقرب من نصف المنتجات المتاحة هي منتجات حصرية ومخصصة بالكامل للمتحف، بما في ذلك تلك المستوحاة من الخط العربي، أو خط الثلث، الذي يميّز واجهة المتحف التي تزيّن الأفق العمراني لدبي. وهناك العديد من المصنوعات التي تصور واجهة المبنى المميزة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتحتفي بالخط العربي وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد المستخدمة في بنائه.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة من المعروضات الجميلة العملية، مثل سلاسل المفاتيح، والمغناطيس، وحقائب اليد، ومحافظ العملات المعدنية، والحقائب، والأوشحة، والكتب، وأطقم القهوة. ويمكن للزوار شراء ملبوسات مستدامة مصنوعة من مواد صديقة للبيئة وألعاب تعليمية عالية الجودة وإبداعات محدودة الإصدار من مصممين إماراتيين محليين. هناك أيضًا هدايا للأطفال مستوحاة من معرض "أبطال المستقبل".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز