دراسة تتوقع ازدهار سوق العمل في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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توقعت دراسة حديثة أجرتها «كورسيرا»، إحدى المنصات العالمية الرائدة للتعليم عبر الإنترنت، أن يزدهر سوق العمل في الإمارات، مع سعي الدولة إلى تقليل اعتمادها على النفط، والتحول نحو اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، وذلك عبر الاستثمار بشكل كبير في شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة، خلال العقد المقبل.

ونتيجةً لذلك، يبحث أغلب الطلاب في الدولة عن مسارات سريعة للحصول على الوظائف عالية الطلب، وذات الأجور الجيدة.

وتستكشف الدراسة، التي أجرته «كورسيرا»، بالشراكة مع عدد من أبرز الجامعات والكليات العالمية، متطلبات الحصول على الشهادات الاحترافية للمبتدئين، والتدريب اللازم على المهارات المتعلقة بالوظائف عالية الطلب في برامج الدرجات العلمية، بهدف تحسين فرص الطلاب والخريجين في الحصول على وظائف.

وشارك في الاستطلاع – الذي نفذته «كورسيرا»، بالتعاون مع شركتي أبحاث السوق «ديناتا» dynata، و«ريبداتا»Repdata - حوالي 5,000 من الطلاب، وأصحاب العمل في 11 دولة، تشمل الإمارات.

وكشفت «كورسيرا» أن 97 % من الطلاب في دولة الإمارات، يجمعون على أن الحصول على شهادات احترافية من شركات عالمية رائدة، مثل غوغل Google، و«ميتا» Meta، سيميّزهم لدى أصحاب العمل، ويساعدهم في الحصول على وظائف بعد التخرج، بينما أكد 88 % من المشاركين في الاستطلاع، أن الشهادات الاحترافية ستساعدهم على تحقيق النجاح المهني على المدى الطويل.

دورات

وتظهر بيانات «كورسيرا»، أن 4 من بين الدورات التعليمية العشر الأكثر شيوعاً لعام 2022 في دولة الإمارات، هي شهادات احترافية صادرة عن شركة «غوغل»، إذ يرى 83 % من المتعلمين في دولة الإمارات، أن الشهادات الاحترافية الصادرة عن شركات التكنولوجيا الكبرى، ستحظى خلال السنوات الخمس المقبلة، بتقدير أكبر من أصحاب العمل، أسوةً بالشهادات الأكاديمية التقليدية.

ومن ناحية توجهات التوظيف، تخطط حوالي 70 % من الشركات العاملة في دولة الإمارات، لتعيين موظفين جدد هذا العام.

وعلى الرغم من هذا، هناك توقعات متزايدة بأن المواهب المبتدئة التي تنضم إلى الشركات، ستكون مجهزة بالفعل بالخبرة العملية والمهارات الكافية المناسبة لتأدية وظائفهم.

وأظهرت دراسة «كورسيرا»، أن 77 % من أصحاب العمل، يرون أن الحصول على شهادات احترافية تدعم طلبات المرشحين، وتزيد من فرص حصولهم على الوظائف.

مهارات

وأكدت «كورسيرا» أن تطوير مهارات واسعة النطاق، بات أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى، في ضوء التوقعات بأن يسهم تطور تقنيات الرقمنة والبيانات والذكاء الاصطناعي في ظهور 97 مليون وظيفة جديدة، واستبدال 85 مليون وظيفة أخرى.

جاء ذلك، عقب دراسة حديثة أجرتها المنصة لاستكشاف الدوافع والاحتياجات والتحديات التي يواجهها الطلاب الذين ينشدون الحصول على شهادات أكاديمية، وكذلك أصحاب العمل الذين يسعون إلى توظيفهم.

وقال هادي موسى، المدير العام لشركة «كورسيرا» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي، يستمر سوق العمل الإماراتي في الازدهار، نتيجة الخطط الحكومية القوية لتحقيق النمو والتنويع الاقتصادي.

وفي ضوء النمو السريع لقطاعات التكنولوجيا والشركات الناشئة، يبحث أصحاب العمل عن مواهب جاهزة، تمتلك المهارات الرقمية المطلوبة، وهذا يتطلب من مؤسسات التعليم العالي، دمج نسب أكبر من التدريب القائم على المهارات، والمحتوى المتعلق بالوظائف، ضمن المناهج الأكاديمية، لإعداد الطلاب لوظائف المستقبل».

وأكد موسى أنه على المؤسسات الأكاديمية التعاون مع الحكومات والشركات، لتلبية متطلبات سوق العمل، وتعزيز الفرص الوظيفية للمواهب الحالية والمستقبلية في المنطقة.

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