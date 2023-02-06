مجموعة اينوك تختتم عام 2022 بافتتاح ثلاث محطات خدمة جديدة في الإمارات

المصدر: البيان

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افتتحت مجموعة اينوك، الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال النفط والغاز والعاملة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، ثلاث محطات خدمة جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك انسجاماً مع خططها واستراتيجياتها التوسعية المتواصلة، ليصل إجمالي عدد محطات الخدمة العاملة إلى 184 محطة. وفي عام 2022، افتتحت اينوك ما مجموعه 17 محطة خدمة وأربع محطات مدمجة ومحطة بحرية وسبع محطات "إي لينك".

وبهذه الخطوة التوسعية، تعزّز اينوك حضورها في قطاع بيع الوقود بالتجزئة من 162 محطة خدمة في عام 2021 إلى 184 محطة خدمة في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة مع نهاية عام 2022.

وبهذه المناسبة، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "لطالما شكّلت قدرتنا على تلبية الطلب المتنامي على خدمات التزوّد بالوقود مصدر فخر لنا في اينوك، الأمر الذي اقترن بالتزامنا بأعلى معايير الأمان والسلامة والممارسات المستدامة. ويسرنا أن نختتم عام 2022 بافتتاح ثلاث محطات خدمة أخرى في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وسنواصل المضي قدماً في خططنا التوسعية خلال العام 2023."

يأتي افتتاح هذه المحطات الثلاث الجديدة في كل من دبي والشارقة وأم القيوين، ليؤكد التزام اينوك بتلبية احتياجات العملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصها على توفير هذه الخدمات انطلاقاً من مواقع مختارة بعناية لتتيح للعملاء الاستفادة من خدمات سلسة ومريحة في التزوّد بالوقود، فضلاً عن عروض البيع بالتجزئة الأكثر تكاملاً.

وفي حين ستوفر أحدث محطات الخدمة التابعة لمجموعة اينوك في دبي والبالغة مساحتها 4500 قدم مربعة خدمات التزوّد بالوقود للعملاء بمنطقة الكرامة، فإن المحطة التي تم افتتاحها بإمارة أم القيوين تتميز بموقع مثالي بمنطقة القرائن 1 باتجاه مستشفى خليفة ولولو هايبر ماركت، وقد تم تزويدها بنظام توزيع صُمّم خصيصاً لتقليل المدة اللازمة لعملية إعادة التزود بالوقود. أما محطة الخدمة الجديدة في الشارقة، فستوفّر خدمات تجزئة الوقود لحركة المرور على شارع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وحرصت مجموعة اينوك على تشييد محطات الخدمة الثلاث الجديدة وفقاً لأرقى الممارسات العالمية المعتمدة في قطاع بيع الوقود بالتجزئة وتماشياً مع أفضل معايير البناء الحديثة، كما زوّدت بحلول مؤتمتة بالكامل للبيع بالتجزئة، وجهّزت بأنظمة مراقبة بكاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة CCTV وكاميرات ترصد أرقام لوحات المركبات بصورة تلقائية لضمان أعلى مستويات الأمان.

وتضم محطات الخدمة الجديدة متاجر "زووم"، سلسلة متاجر التجزئة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي توفّر للعملاء مجموعة واسعة من المنتجات أثناء تنقلهم. ويمكن للعملاء في جميع محطات خدمة اينوك، بما فيها المحطات الثلاث الجديدة، الاستفادة أيضاً من برنامج المكافآت Yes عبر كسب النقاط والمكافآت عند سداد ثمن الوقود، وخدمات السيارات أو مشترياتهم من متاجر "زووم"، إضافةً إلى المطاعم والمقاهي في جميع المحطات.

وتماشياً مع التزام اينوك الراسخ بتعزيز الاستدامة في مختلف أنحاء الدولة، زُوّدت محطات الخدمة الجديدة بنظام مؤتمت بالكامل للتزوّد بالوقود ونظام آلي لمراقبة الوقود ونظام إلكتروني للكشف عن التسرب. كما تستخدم أنظمة الإضاءة في المحطات مصابيح LED التي لا تتطلب أي عمليات صيانة ويصل عمرها الافتراضي إلى 50 ألف ساعة وتعمل بالطاقة الكهربائية منخفضة الجهد، لتسهم بذلك في تقليص مخاطر الحوادث الكهربائية والحرائق وتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 50%، وبالتالي المساهمة في تعزيز جهود اينوك الرامية إلى تقليص بصمتها الكربونية.

علاوة على ذلك، تستخدم محطات الخدمة نظاماً متطوراً يعتمد على تكنولوجيا التدفّق المتغير لغاز التبريد في أنظمة تبريد الهواء، والتي تتمتع بمستويات عالية في نسبة كفاءة الطاقة، مما يساهم في تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 35%، كما أنها تستخدم غازات التبريد الخالية من الأوزون والصديقة للبيئة حصراً في جميع وحدات التبريد.

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