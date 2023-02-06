وزارة الموارد البشرية والتوطين تطلق "جائزة تطبيقات ميتافيرس لسوق العمل"

المصدر: وام

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أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين "جائزة تطبيقات ميتافيرس في سوق العمل" لطلبة مؤسسات التعليم العالي ضمن أجندتها لفعاليات "شهر الإمارات للابتكار 2023" وبما يدعم استراتيجيتها الرامية إلى تبني أفضل الأفكار والممارسات الابتكارية ودراسة واقع بيئات العمل والمتغيرات المحيطة لإيجاد حلول فاعلة للتحديات الحالية والناشئة، ووضع استراتيجيات استباقية وخطط ومبادرات تدعم مسيرة التميز في تقديم الخدمات الحكومية وتحسين جودة الحياة.

وقالت سعادة نورة المرزوقي، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والاستراتيجية في وزارة الموارد البشرية والتوطين: يمثل الابتكار ثقافة راسخة وأسلوب حياة في دولة الإمارات استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في خلق بيئة ابتكارية متقدمة وحاضنة للعقول المبدعة وترسيخ ريادة الدولة كوجهة جاذبة لمبتكري أعمال المستقبل.

وأشارت إلى أن التركيز على الابتكار من شأنه تحقيق نتائج ملموسة على صعيد تطوير وتبني أفكار جديدة وإطلاق مبادرات نوعية تؤثر في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والارتقاء بقدرة سوق العمل على مواكبة المتغيرات المتسارعة وتلبية المتطلبات التنموية خلال السنوات الخمسين القادمة.

وأضافت انه تماشياً مع تركيز العام الحالي على دور الابتكار في تحقيق الاستدامة، أطلقت الوزارة حزمة من الفعاليات مثل "هاكاثون سوق العمل"، و"جائزة تطبيقات ميتافيرس في سوق العمل" لتحفيز التفكير الإبداعي والتوصل إلى حلول مبتكرة تخدم بيئة العمل وتدعم مساعي الوزارة للارتقاء بمرونة واستقرار واستدامة سوق العمل وجاذبيتها للكوادر البشرية الوطنية والمهارات العالمية على حد سواء.

-فعاليات متنوعة

وتفصيلا، قالت دلال الشحي، مديرة إدارة الإستراتيجية والمستقبل في الوزارة، الرئيسة التنفيذية للابتكار: تتوزع فعاليات شهر الابتكار ضمن أجندة وزارة الموارد البشرية والتوطين على "جائزة تطبيقات ميتافيرس في سوق العمل"، و "هاكاثون سوق العمل"، و "تحدي ميتافيرس Into the metaverse" و "تحدي الأفكار الابتكارية"، و "قيادات الابتكار"، و "تحدي الابتكار".

وأضافت ان "جائزة تطبيقات ميتافيرس في سوق العمل" تهدف إلى استخدام التقنيات الحديثة في تقديم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالإضافة إلى إبراز إمكانيات الكوادر الشابة على مقاعد الدراسة بما يعزز الشراكة بين الوزارة والمؤسسات التعليمية وتعزيز الدور المجتمعي للوزارة، وسيتم تكريم الفائزين في معرض جيتكس 2023.

وتابعت ان الجائزة تنقسم إلى 3 فئات تتمحور كل منها حول استخدام تقنية "ميتافيرس" في خدمات الوزارة، وهي: أفضل نموذج أولي ابتكاري لخدمات الوزارة على المستويين الفردي والجماعي، وأفضل فكرة ابتكارية لخدمات الوزارة على المستويين الفردي والجماعي، وأفضل مشرف/مدرب لاستخدام تطبيقات "ميتافيرس" ممن أشرفوا على تطوير نموذج أولي، بينما تنقسم معايير الجائزة إلى أربعة، هي "التطبيق" و"فعالية التطبيق" و"كفاءة التطبيق" و"قابلية التعميم".

وحددت الوزارة شروط المشاركة في الجائزة بأن يكون الطالب/الفريق المتقدم للمشاركة بالفئات الرئيسية من الجائزة من طلبة أحد مؤسسات التعليم العالي المعتمدة بالدولة، وأن تكون المشاركة مبتكرة وإبداعية وبعيدة عن التكرار والتقليد، وأن تتلاءم المشاركات مع أهداف الجائزة ونطاقها، وأن تكون الفكرة التي تم تناولها بكافة فئات الجائزة عملية وقابلة لتطبيق، وأن تكون المشاركة بنموذج أولي للفكرة الابتكارية وهي في مرحلة التطوير للفئة الرئيسية ( أفضل نموذج ابتكاري)، علما أنه يجوز اشتراك الطالب بأكثر من فئة من فئات الجائزة، ويجب أن يتكون الفريق من أربعة طلاب على الأقل بفئات الجائزة الرئيسية، وسيتم استلام المشاركات عبر نموذج ترشيح معتمد بكافة الفئات، مرفقاً فيها الوثائق والإثباتات المناسبة.

-حلول ابتكارية

و يستهدف "هاكاثون سوق العمل" إيجاد حلول ابتكارية لمجموعة تحديات بمشاركة فرق عمل الوزارة ومتعامليها، من خلال طرح مجموعة تحديات وفق ثلاث محاور، أولها المهام الرئيسية، وتتضمن عمليات تصاريح العمل، والتفتيش، ومنظومة استقطاب المهارات، وعلاقات العمل، أما ثانيها فهو استشراف المستقبل ويتضمن أنظمة وأدوات الدراسة والتحليل للتنبؤ بالمستقبل، وأدوات وبرامج التعامل مع إدارة التغييرات قصيرة وطويلة المدى، ويتمثل المحور الثالث في الموارد/الدعم: ويتضمن نتائج السعادة، والموارد البشرية، والاتصال وبرامج التسويق، واستمرارية الأعمال.

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