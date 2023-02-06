"دي بي ورلد" تحقق نمواً في مناولة الحاويات متقدمةً على معدل التوقعات العالمية

المصدر: وام

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أعلنت "دي بي ورلد المحدودة"، المزوّد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة عن مناولة 79 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، على مستوى محفظتها العالمية من محطات الحاويات خلال عام 2022، بزيادة إجمالية في أحجام الحاويات قدرها 1.4% على أساس سنوي مُعلن، وبنسبة 2.8% على أساس المقارنة المثلية، لتحقق بذلك نمواً في أحجام مناولة الحاويات متقدمةً على معدل توقعات القطاع.

وبينـت "دي بي ورلد"، أنه وعلى أساس الربع الأخير من عام 2022، فإنها ناولت 19.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بزيادة قدرها 2.4% على أساس المقارنة المثلية.

وأوضحت أن النمو الإجمالي لحجم المناولة في عام 2022 واسع النطاق، جاء مدفوعاً بشكل أساسي بالنتائج التي حققتها منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا والأمريكتين، على أساس المقارنة المثلية.

وعلى مستوى الأصول؛ حقق ميناء "جبل علي" (دولة الإمارات)، و"ميناء جدة الإسلامي" (المملكة العربية السعودية)، و"أنغولا" (أنغولا)، و"السخنة" (جمهورية مصر العربية)، و"لندن جيتواي" (المملكة المتحدة)، و"كونستانتسا" (رومانيا)، و"كوسيدو" (جمهورية الدومينيكان)، و"بوسورجا" (الإكوادور)، و"دي بي ورلد - سانتوس" (البرازيل)، وجميع موانئ المجموعة في أستراليا ("بريسبان"، و"سيدني"، و"فريمانتل"، و"ملبورن")، أداءً قوياً.

وفي ميناء "جبل علي" في الدولة ، تمت مناولة 14.0 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً خلال عام 2022، فيما يمثل ارتفاعاً بنسبة 1.7% على أساس سنوي.

أما على المستوى الموحد، قامت محطات الحاويات بمناولة 46.1 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً خلال 2022، بزيادة قدرها 1.5% على أساس سنوي معلن، وزيادة سنوية قدرها 0.7% على أساس المقارنة المثلية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـمجموعة "دي بي ورلد"، إن الإعلان عن الأداء القوي في حجم المناولة يؤكد الاستراتيجية في تقديم أفضل حلول سلاسل التوريد المتكاملة لأصحاب البضائع بدأت تؤتي ثمارها، مؤكداً أن النمو السنوي مدفوعاً بأداء مناطق آسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين وأستراليا هو من الأمور المشجعة ، كما أن حجم البضائع ذات الهامش المرتفع والمتجهة مباشرةً من بلد المنشأ إلى المقصد في ميناء "جبل علي" (دولة الإمارات) ارتفع بنسبة 8.6%، مع تحقيق نمو ثابت في إجمالي حجم مناولة الحاويات بنسبة 1.7% لهذا العام.

وأضاف، أن تراجع معدّلات النمو حلال الربع الأخير من عام 2022 يرجع إلى البيئة الاقتصادية المفعمة بالتحديات، متوقعاً تحقيق النمو بالتطلع إلى عام 2023، رغم تحديات ارتفاع التضخم ومعدّلات الفائدة المرتفعة وحالة عدم اليقين من النواحي الجيوسياسية.

وأردف، "بشكل عام، إننا مسرورون بالأداء المحقق في أعمالنا خلال عام 2022 مع استمرارنا بالتركيز على زيادة الربحية وإدارة الانفاق الرأسمالي للنمو. وفي ظل الأداء القوي لحجم المناولة، فإننا في وضع جيد لتقديم نتائج محسَّنة للعام بأكمله".

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