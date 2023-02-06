المصرف المركزي يلغي ترخيص شركة "ايريس" للخدمات الصحية

المصدر: وام

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ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة ( ايريس للخدمات الصحية - IRIS Health Services LLC)، وذلك وفقاً للأنظمة والإجراءات المعمول بها بشأن ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة بنشاط التأمين بالقوانين والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال قطاع التأمين والنظام المالي للدولة.

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