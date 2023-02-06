الشركات المحلية تتفوق في الاستثمار بالتقنيات عالمياً

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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رصدت «كيه بي إم جي» تقدماً ملحوظاً من جانب الشركات القائمة في الإمارات في خطط الاستثمار بالتقنيات الحديثة المتنوعة وإدراج هذه التقنيات ضمن آليات العمل الخاصة بها، بغرض تحديثها.

وأوضحت شركة الاستشارات الهولندية في تقرير التقنية في الإمارات،«2022» أن الشركات في الإمارات تتفوق على نظيراتها العالمية فيما يتعلق بخطط الاستثمار في غالبية التقنيات الحديثة على المديين القصير والمتوسط، وتطبيقها على آليات العمل.

فعلى سبيل المثال رصد التقرير تفوقاً من جانب شركات الإمارات على المتوسط العالمي بـ 16 % في 3 جوانب تقنية، هي الاستثمار في تقنية إنترنت الأشياء، حوسبة الحواف، والجيل الخامس على مدار الـ12 شهراً المقبلة. كما رصد التقرير تفوق شركات الإمارات على المتوسط العالمي بفارق 6 % في الاستثمار بالأتمتة الذكية على مدار الـ12 شهراً المقبلة أيضاً.

وتطرّق التقرير إلى خطط ونوايا مديري الشركات بالإمارات حيال الاستثمار في التقنيات فائقة الحداثة، من خلال استبيان أجرته «كيه بي إم جي» لعينة من مديري الشركات بالدولة.

وأفادت نتائج الاستبيان بأن 93 % من مديري الشركات بالدولة يخططون للاستثمار في «ميتافيرس» في غضون الأعوام الخمسة المُقبلة، فيما أعرب 29 % عن خططهم للاستثمار في «ميتافيرس» في غضون العام الجديد.

وأظهر الاستبيان أن 90 % من مديري الشركات في الإمارات يخططون للاستثمار في «ويب 3» في غضون الأعوام الخمسة المُقبلة، بينما يخطط 24 % منهم للاستثمار في «ويب 3» في غضون الـ12 شهراً المقبلة. وأعرب 75 % من مديري شركات التقنية بالإمارات عن رضاهم بشأن مستويات الدعم والتمويل التي تحصل عليها شركاتهم.

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