51 % حصة دبي من تراخيص الشركات بالإمارات

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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عززت دبي جاذبيتها وجهة للشركات والأعمال بفضل بيئة الأعمال الجاذبة والتسهيلات والخدمات والبنية الأساسية القوية والمناطق الحرة، واستحوذت الإمارة على 51 % من إجمالي تراخيص الشركات المسجلة في الإمارات، بإجمالي 505.8 آلاف ترخيص مع مطلع فبراير الجاري.

وشملت تراخيص الشركات في دبي 430.8 ألف ترخيص مسجلة لدى الدائرة التجارية، إضافة إلى 75 ألف ترخيص موزعة بين مناطقها الحرة المختلفة، فيما ارتفع عدد تراخيص الشركات المسجلة في الإمارات إلى 984500 مع بداية الشهر الجاري، وفق السجل الاقتصادي الوطني التابع لوزارة الاقتصاد بنمو 23 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2022، التي سجلت خلالها نحو 800 ألف شركة مسجلة.

ووفق الشكل القانوني للشركات بلغت الحصة الكبرى من تراخيص الشركات في دبي للشركات ذات المسؤولية المحدودة بحصة 181 ألف شركة، تلتها الشركات الفردية بحصة 112963، والشركات المدنية 72434، ثم شركات الشخص الواحد 55538 ترخيصاً، بينما تنوعت التراخيص الأخرى بين أشكال الشركات المختلفة.

وبلغ عدد الشركات المسجلة في أبوظبي 199.5 ألف ترخيص عبر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بحصة 20 % من إجمالي التراخيص التجارية المسجلة محلياً، بحصة 191540 ترخيصاً مسجلاً لدى دائرتها الاقتصادية، و7960 ترخيصاً في مناطقها الحرة، وتصدرت التراخيص الشركات الفردية بواقع 123802 ترخيص، وذات المسؤولية المحدودة 36649، وشركات الشخص الواحد 15449 ترخيصاً، إلى جانب باقي التراخيص المتنوعة.

واستحوذت الشارقة على 130905 شركات موزعة بدورها بين تراخيص الدائرة الاقتصادية، بحوالي 96146 ترخيصاً، و34759 ترخيصاً لشركة في المناطق الاستثمارية الحرة.

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