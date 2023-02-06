تقرير عالمي: دبي فرصة هائلة لنجاح رواد الأعمال

المصدر: دبي - سيد صالح

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وصف تقرير عالمي دبي بأنها مركز رئيسي للمال والأعمال والتجارة في الشرق الأوسط.وبحسب موقع «بي بي إن تايمز» الشبكي البريطاني المتخصص في التقنية وريادة الأعمال في تقرير عن فرص نجاح الشركات في دبي بعنوان ممارسة الأعمال التجارية في دبي، فإن الشركات العالمية من مختلف الدول تدرك تماماً مكانة دبي المرموقة على الخارطة العالمية للمال والأعمال، موضحاً أن الإمارة مدينة عالمية يعيش بها سكان من كل جنسيات العالم. ومن ثم، تسعى غالبية هذه الشركات إلى تأسيس تواجد لها في دبي.

وأضاف إن العديد من الشركات الدولية تواصل التدفق على دبي وتقوم بتدشين مقار إقليمية لها في الإمارة، خصوصاً في الوقت الراهن، للاستفادة من اقتصادها المزدهر ومناخ الأعمال المميزة والبيئة الاستثمارية المواتية.

وأشار «بي بي إن تايمز» إلى أن تأسيس عمل تجاري جديد في دبي وبدء نشاطه يعد فرصة هائلة لرجال ورواد الأعمال الطموحين الراغبين بتحقيق النجاح والوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء، الشركاء والممولين على مستوى المنطقة.

وتطرق التقرير البريطاني إلى النصائح والإرشادات الواجبة للقادمين إلى دبي لأول مرة بهدف تأسيس أعمال تجارية جديدة، حيث تضمنت هذه النصائح توعية بالإجراءات اللازمة للتقدم بطلب استصدار ترخيص من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، باعتبارها الجهة المخولة بذلك، وأيضاً المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة في هذا الشأن.

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