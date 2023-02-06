«بروج» تستكشف فرص النمو عبر التوسع الدولي

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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صرّح هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج للبتروكيماويات، بأن الشركة تعمل حالياً على استكشاف فرص النمو من خلال التوسع الدولي، الذي يركز على المناطق الجغرافية والأسواق التي تدعم الأولويات الاستراتيجية الحالية للشركة.

وقال في تصريحات صحافية: «سوف نستكشف فرص النمو من خلال التوسع الدولي، وفقاً لتفويض مجلس إدارتنا، وسيركز التوسع على المناطق الجغرافية والأسواق التي تدعم الأولويات الاستراتيجية الحالية للشركة»، لافتاً إلى أن «بروج» تتمتع بقوة علامتها التجارية وقوة المبيعات وأنشطة التسويق، ما يسمح بالتخطيط لتوزيع الإنتاج على الأسواق عالية النمو لتلبية الطلب المتغير، وأشار إلى تفوق أعمال الشركة في السوق، إضافة إلى تفوق الأداء المالي على الشركات الأخرى المنتجة للبولي أوليفينات، بما في ذلك الشركات المنافسة في منطقة الشرق الأوسط. وقال: لدينا منتجات متنوعة ترتكز على البولي أوليفينات، وقاعدة أصول تشغيلية عالية الكفاءة.

محفظة متوازنة

وحول توقعات أداء «بروج» في الربع الأول، قال هزيم السويدي: نتوقع أن تظل أحجام المبيعات مستقرة حتى نهاية العام، وأن نستمر في الاستفادة من محفظتنا المتوازنة في مختلف المناطق التي توجد بها أسواقنا، ونحن متفائلون في ما يتعلق باستقرار ونمو حجم مبيعاتنا.

وأشار إلى أن المناطق التي توجد فيها «بروج» حالياً تسجل نمواً مستقراً في الطلب على البولي أوليفينات مقارنة بالأسواق المتقدمة، وهناك أداء اقتصادي أقوى نسبياً في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيتم التركيز على المناطق الجغرافية والأسواق التي تدعم أولوياتنا الاستراتيجية الحالية.

وأكد أنه لا يزال النشاط في أسواق «بروج» الأساسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط أقوى منه في الأسواق المتقدمة، مع تحقيقها معدلات نمو اقتصادي تفوق نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة.

وأردف قائلاً: أن تكاليف الإيثان سوف تظل ثابتة بشكل أساسي بموجب اتفاقية التسعير طويلة الأجل المبرمة مع أدنوك، ما يُمكننا من تقدير التكاليف على المدى الطويل، ونتوقع نمواً مستقراً للطلب على البولي أوليفينات في مناطقنا الأساسية مع استئناف النشاط الاقتصادي المتنامي في الصين لدعم الطلب في الربعين الأول الثاني.

تعزيز القيمة

وحول برنامج تعزيز القيمة، وما له من تأثير إيجابي، أكد أن الشركة بدأت بالفعل مبادرات خفض التكلفة وتحسين الإيرادات، وقد تم تطبيق برنامج تعزيز القيمة، وسوف يظهر الأثر المالي المادي للبرنامج خلال عام 2023، وقال: «نتوقع تحقيق تأثير إيجابي بقيمة 400 مليون دولار في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في 2023، وكذلك تحقيق معظم التأثير خلال النصف الثاني من العام الجاري بما يعوض ضغوطات السوق المتوقع استمرارها خلال الفترة».

وأضاف أن «بروج» تتوقع بعد ذلك الحفاظ على تأثير إيجابي للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بـ 15 % اعتباراً من عام 2024.

وأوضح أن برنامج تعزيز القيمة يُمكّن «بروج» من السعي وراء فرص النمو المستقبلية، وتحقيق هوامش ربحية وعلاوات تسعير جيدة مقابل التسعير المعياري، وتعزيز موقعها التنافسي بصورة أكبر، مشيراً إلى أن البرنامج يركز على خفض التكلفة الثابتة والمتغيرة ومبادرات تعزيز الهامش الربحي، مثل مجموعة المبيعات الإقليمية وأنواع المنتجات وعلاوة التسعير.

وحول أداء «بروج»، قال: تدفقاتنا النقدية جيدة والأداء التشغيلي قوي، وزادت إيراداتنا للسنة المالية بـ 8.2 % إلى 6.7 مليارات دولار، وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع بـ 15 % في إجمالي أحجام المبيعات، كما ارتفعت الطاقة الإنتاجية الإجمالية بـ 10 % على أساس سنوي، بعد استكمال التشغيل الكامل للوحدة الخامسة لإنتاج البولي بروبيلين التابعة لـ«بروج»، التي أسهمت في إضافة طاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن في السنة.

توزيعات أرباح

أكد هزيم سلطان السويدي التزام «بروج» بدفع 975 مليون دولار توزيعات أرباح للمساهمين بعد الطرح العام عن السنة المالية 2022، إضافة إلى دفع 1.3 مليار دولار على الأقل للسنة المالية 2023، وأوضح، في تصريحات صحافية، أنه تم توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 325 مليون دولار للمساهمين أكتوبر الماضي.

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