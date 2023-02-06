«تنظيم الاتصالات»: 4 ملايين مسجل في الهوية الرقمية الإماراتية

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أعلن المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا»: «أن عدد المسجلين في الهوية الرقمية الإماراتية «UAE Pass»، يصل حالياً إلى نحو 4 ملايين، متوقعاً تسجيل كامل سكان الدولة من الفئات المستهدفة بنهاية 2023».

وقال المسمار في تصريحات صحافية: «إن تطبيق الهوية الرقمية الذي تم إطلاقه في عام 2018، يوفر للمتعامل الوصول الآمن إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة بالدولة، والاستفادة من الخدمات الرقمية والذكية، وهي خدمة مقدمة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع».

التحول الرقمي

وأضاف: أن الهوية الرقمية التي تعتبر مشروعاً مشتركاً بين «الهيئة» و«هيئة أبوظبي الرقمية» و«دبي الرقمية»، جاء بهدف دعم أهداف حكومة الإمارات الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي، والتخلص من المعاملات الورقية.

وتابع قائلاً: «توفر «الهوية الرقمية» إمكانية التوقيع رقمياً بشكل غير قابل للتزوير، بالإضافة إلى خاصية بصمة الوجه، لمنح وسائل أمان تامة للمعاملات، والتي تواكب أحدث التطورات التقنية المتبعة في هذا المجال على مستوى العالم. وتضم الهوية الرقمية محفظة تمكن المستخدم من حفظ وتبادل المستندات رقمياً مع الدوائر والجهات الحكومية والخاصة، واستخدامها في تخليص المعاملات بسرعة، ودون الحاجة إلى زيارتها وتقديم مستندات ورقية، كما تعمل «الهوية الرقمية»، وفقاً لتقنية «بلوك تشين»، ما يوفر أقصى درجات الأمن المعلوماتي».

التوقيع الرقمي

وأوضح المسمار أن العديد من الجهات الحكومية والخاصة، باتت تعتمد «التوقيع الرقمي» على المعاملات، عبر «الهوية الرقمية»، لتعزيز الثقة وسهولة المعاملات الإلكترونية بكافة أنواعها، وفي مختلف القطاعات.

وأكد مدير عام «تدرا» أن أزمة «كوفيد 19»، عززت عملية التحول الرقمي في الإمارات، بالتزامن مع تطورات الثورة الصناعية الرابعة، التي تعتمد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

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