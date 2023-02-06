شراكة بين «أورينت» و«المشرق»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة أورينت للتأمين، التابعة لمجموعة الفطيم، عن توقيع اتفاقية شراكة مع بنك المشرق، لإطلاق منتج أورينت إديوكير، وهو خطة جديدة للتأمين والاستثمار والادخار مضمونة العائدات.

وتم تصميم «أورينت إديوكير» لتزويد زبائن المشرق بخطة ادخار منخفضة المخاطر، تقدم مزايا التأمين ونمو الاستثمارات، بالإضافة إلى توفير فترات استحقاق مضمونة، وأمان مالي طويل الأمد.

ويمثّل «أورينت إديوكير» خياراً متميزاً للأفراد والعائلات، الذين يتطلعون إلى بناء مستقبل مالي مضمون، يتناسب مع خططهم الشخصية المهمة، مثل رسوم التعليم أو التقاعد. وقال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة أورينت للتأمين: «تسهم هذه الشراكة في تعزيز حضور منتجاتنا، وتوفير فرص نمو من خلال شبكة المشرق واسعة النطاق».

وقال علاء الدين الديسي نائب الرئيس التنفيذي، ورئيس المشرق الذهبي: «يهدف تطوير منتج أورينت إديوكير، إلى تزويد زبائننا بحل استثماري يوفر الطمأنينة والأمن المالي والعوائد المضمونة، سواء كانوا يتطلعون إلى الادخار من أجل الرسوم المدرسية لأطفالهم، أو من أجل التقاعد».

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