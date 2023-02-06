تعاون بين «اقتصادية الشارقة» و«متاجر»

المصدر: الشارقة – البيان

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استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفداً من «متاجر»، أحد أهم مجموعات التسوق التجارية التابعة لشركة الشارقة القابضة والتي تأسست بموجب شراكة استراتيجية بين «ماجد الفطيم العقارية» و«الشارقة لإدارة الأصول»، وذلك في إطار مساعي الدائرة إلى تعزيز الشراكات مع الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة وتعريفهم بآليات عملها المتطورة التي تتبعها حالياً وفق المعايير العالمية، ومن خلال استراتيجيتها الداعية للمساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية في الإمارة.

وقال سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: «إن الدائرة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق أعلى مستويات التنافسية للإمارة، وهو ما يؤثر وبشكل إيجابي في الناتج المحلي للإمارة، وإن بيئة ممارسة الأعمال في الشارقة هي من الأفضل على مستوى المنطقة، وذلك بفضل الإجراءات المبسطة التي تتبناها دائرة التنمية الاقتصادية وكل الجهات الحكومية الأخرى»، مشيراً إلى أن الدائرة تسترشد بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بأهمية تطوير دور القطاعات التجارية والصناعية في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

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