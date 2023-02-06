«جمارك وغرف دبي» ترفعان تنافسية القطاع الخاص

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحثت جمارك دبي وغرف دبي أخيراً، في اجتماع ثنائي، تنسيق الجهود المشتركة وتعزيز التعاون بين الجانبين لخدمة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، وتعزيز تنافسيته بما يواكب الخطط والرؤى الاستراتيجية التنموية للإمارة.

جاء ذلك خلال استقبال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، في المقر الرئيسي لجمارك دبي، محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والوفد المرافق له، بحضور المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في جمارك دبي.

وتناول اللقاء الخطط والاستراتيجيات التي أعدها الجانبان، ومنها ربط الخدمات إلكترونياً، وتطوير خدمات جديدة، لتعزيز مكانة دبي إقليمياً وعالمياً، على الصعيد الاقتصادي والتجاري، ودعم موقعها في سهولة ممارسة الأعمال، لتكون ضمن أهم المراكز المالية العالمية، خلال السنوات العشر المقبلة، بالإضافة إلى تمكين الجيل الجديد من تجار دبي في مختلف القطاعات الرئيسية، ودعم توسع أعمالهم عالمياً.

وكانت الجهتان قد أعلنتا سابقاً، وانطلاقاً من حرصهما لتسهيل حركة التجارة والحد من مخاطرها، توقيع مذكرة تفاهـم بشأن التكامل في مجال نظام «محرك المخاطر» وذلك في مجال خدمة تقييم شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، كما يعد دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، تجربة رائعة تقدم نموذجاً حقيقياً للشراكة البناءة بين الجانبين.

تحقيق رؤية دبي

وقال أحمد محبوب مصبح: نعمل في جمارك دبي على تضافر الجهود وتعزيز سبل التعاون المشترك، مع الجهات المحلية والخارجية وكذلك القطاع الخاص، ومجموعات الأعمال والتجارة من أجل تحقيق رؤية دبي بمضاعفة قيمة التجارة الخارجية لتبلغ 25 تريليون درهم خلال العقد المقبل، وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم، واستقطاب استثمارات جديدة في القطاع التجاري والقطاعات المرتبطة معه، كالخدمات اللوجستية، وشركات التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن الدائرة تحرص على تقديم خدمات وإجراءات جمركية ذكية ومتطورة تضمن تسهيل ممارسة الأعمال وتدفع نحو زيادة العائد على التاجر والمستثمر من اختيار دبي مركزاً لعملياته.

وأضاف: نحن سعداء بالاجتماع المشترك مع وفد غرف دبي برئاسة محمد علي راشد لوتاه، حيث ناقشنا العديد من سبل وإجراءات العمل المشترك وفق إطار تعزيز آفاق مستقبلية واعدة في التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكداً أن جمارك دبي تقدم تجربتها الرائدة في الأنظمة والخدمات الإلكترونية لجميع الجهات الراغبة من الاستفادة منها لتسهيل رحلة المتعاملين.

تعزيز التنافسية

وأكد محمد علي راشد لوتاه أهمية الشراكة الاستراتيجية مع جمارك دبي، معتبراً إياها نموذجاً يحتذى به في توحيد الجهود لتعزيز تنافسية دبي والقطاع الخاص، ودعم الشركات العاملة في الإمارة في جهودها للتوسع التجاري الخارجي، ودخول أسواق جديدة.

وأضاف مدير عام غرف دبي قائلاً: «تلتزم غرف دبي تحقيق عدد من الأولويات الاستراتيجية التي تخدم القطاع الخاص، وتعزز سمعة دبي كوجهة عالمية للأعمال، ومن بينها افتتاح مكاتب خارجية جديدة في أسواق واعدة حول العالم بما يخدم الخطط التنموية ويحقق مستهدفاتها، ويعزز تجارة دبي الخارجية مع الأسواق العالمية. حوارنا مع جمارك دبي مستمر وحيوي وأساسي من أجل تحسين بيئة الأعمال، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتسهيل توسع شركات دبي بالأسواق الخارجية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز